Czterosilnikowy kolos nad Lesznem

Airbus A400M Atlas to największy samolot, jaki kiedykolwiek pojawił się na Antidotum Airshow. Ma 44 metry długości, 42 metry rozpiętości skrzydeł i prawie 15 metrów wysokości. Cztery silniki generują moc ponad 11 000 koni mechanicznych każdy, a samolot może przewozić do 37 ton ładunku – w tym ciężkie pojazdy wojskowe, śmigłowce czy sprzęt inżynieryjny.

Specjalny zespół pokazowy A400M Tactical Display zaprezentuje pełnię możliwości samolotu. Maszyna łączy zdolności strategiczne z taktycznymi – może startować i lądować z krótkich oraz nieutwardzonych pasów, wykonywać zrzuty spadochroniarzy i ładunków, a także służyć jako powietrzna cysterna lub platforma MEDEVAC.

Nie tylko Airbus – atrakcje dla fanów lotnictwa

Podczas pokazów nad Lesznem zobaczymy także legendarny Spitfire, odrzutowego Viggena, samolot SK.60, brytyjski Team Raven i wiele innych maszyn. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć zarówno historyczne, jak i nowoczesne konstrukcje w akcji. Po zeszłorocznym pasażerskim Airbusie z linii Wizz Air, w tym roku fani lotnictwa spełnią swoje marzenia o oglądaniu wojskowego giganta w powietrzu.

Antidotum Airshow Leszno 2023