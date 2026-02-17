Historia i zagadka dawnego kościoła

Kościół św. Barbary i św. Ducha powstał prawdopodobnie na początku XVII wieku i służył lokalnej społeczności katolickiej. Niestety świątynia przestała istnieć po wielkim pożarze Leszna w 1707 roku. Wokół niej znajdował się cmentarz, a dzisiejsze badania archeologiczne mają sprawdzić, czy pod budynkiem MOK przetrwały jakiekolwiek relikty dawnej konstrukcji. Archeolodzy liczą na odnalezienie fundamentów, fragmentów murów czy artefaktów codziennego życia sprzed ponad trzystu lat.

Nowoczesna inwestycja w sercu miasta

Badania archeologiczne rozpoczną się równolegle z przygotowaniami do modernizacji dawnej biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury. Wykonawcą inwestycji jest poznański Budopol, który zaprojektuje i wybuduje nowoczesną salę widowiskową dla około 600 widzów, wraz z profesjonalną sceną, garderobami, pracowniami i salami prób. Koszt przedsięwzięcia to blisko 58 milionów złotych, z czego ponad 48 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. Zgodnie z planem nowa przestrzeń kulturalna powinna być gotowa w drugiej połowie 2028 roku, stając się centrum życia artystycznego miasta.

Badania archeologiczne są niezbędnym etapem inwestycji, ponieważ pozwalają na odkrycie i zabezpieczenie historycznych śladów, które mogą znajdować się pod fundamentami obecnego MOK. Specjaliści będą pracować z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić ewentualnych reliktów dawnej świątyni.

