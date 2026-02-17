Można zaczynać. Z początkiem wiosny ruszy modernizacja ulicy Święciechowskiej w Lesznie

Joanna Haliasz
2026-02-17 10:32

Prace podzielone będą na etapy. Pierwszy z nich to przebudowa odcinka od Ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, razem z remontem przejazdu kolejowego.

Prace rozpoczną się już za kilka tygodni, na przełomie marca i kwietnia. Podzielone będą na kilka etapów.

- Pierwszy etap modernizacji ulicy Święciechowskiej obejmuje odcinek od ronda Zatorze do ulicy Kilińskiego. Prace rozpoczną się od robót ziemnych. Modernizację przejdą sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Równolegle prowadzony będzie remont przejazdu kolejowego. W kolejnym etapie powstanie nowa jezdnia wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi. Realizacja pierwszego etapu zaplanowana jest na okres od 4 do 5 miesięcy i ma szansę rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia – informuje Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.

Przetarg na kompleksowy remont i przebudowę ulicy Święciechowskiej w Lesznie wygrała spółka Adamietz ze Strzelec Opolskich. Niebawem miasto podpisze z nią umowę na wykonawstwo.

- Wykonawca prac, spółka Adamietz, musi skompletować niezbędną dokumentację. Konieczne jest również przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnienie z PKP terminu prac na przejeździe kolejowym. Podpisanie umowy planowane jest na początek marca. Po nim będą mogły ruszyć roboty budowlane – dodaje M. Wiśniewski.

Modernizacja Święciechowskiej potrwa dwa lata. Kosztować będą ponad 45 mln złotych brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15 mln złotych. Miasto złożyło również wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i czeka na jego rozstrzygnięcie. 

Wykonawca inwestycji wybrany został pod koniec stycznia. Dziś minął termin składania ewentualnych odwołań od rozstrzygnięcia przetargu. Nikt z uczestników nie zakwestionował jego wyniku, co oznacza, że niebawem rozpocznie się jedna z najbardziej wyczekiwanych modernizacji drogowych w Lesznie.

