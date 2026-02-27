Europejskie uznanie dla leszczyńskiego show

Podczas tegorocznej konwencji European Airshow Council w Atenach, Antidotum Airshow Leszno zostało uhonorowane nagrodą The Ann Vanderhagen Award for Innovation 2026. W wydarzeniu uczestniczą organizatorzy największych i najbardziej prestiżowych pokazów lotniczych w Europie, dlatego wyróżnienie ma szczególną rangę.

W uzasadnieniu podkreślono „rewolucyjny wpływ na europejski rynek pokazów lotniczych oraz mistrzostwo w tworzeniu spektaklu po zmroku”. Doceniono odwagę wizji, techniczną precyzję oraz konsekwentne budowanie nowej jakości w branży.

Multisensoryczne widowisko, które zmienia branżę

Organizatorzy z Leszna od lat rozwijają formułę pokazów, łącząc światowej klasy akrobacje lotnicze z muzyką na żywo, pirotechniką i nowoczesną oprawą świetlną. To właśnie nocne spektakle stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wydarzenia.

Według European Airshow Council leszczyńskie show redefiniuje współczesny airshow jako pełne emocji, immersyjne widowisko artystyczne, które przyciąga nowe pokolenie widzów.

Organizatorzy podkreślają, że nagroda jest sukcesem całej społeczności – partnerów, pilotów, artystów i publiczności. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca.

Antidotum Airshow Leszno 2022