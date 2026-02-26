Pożar w bloku w Kościanie. Lokatorzy czekali na pomoc na balkonach [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-26 11:54

Paliło się mieszkanie w bloku na Osiedlu Jagiellońskim w Kościanie. Z budynku ewakuowano 22 osoby. Ranni w pożarze zostali dwa mężczyźni, lokatorzy mieszkania, w którym wybuchł pożar.

Kłęby dymu, lokatorzy na balkonach

Do pożaru doszło dziś (26 lutego) ok. godz. 10:00 w mieszkaniu na 3. piętrze budynku wielorodzinnego na Osiedlu Jagiellońskim w Kościanie. Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków, pogotowie i policję. Płomienie ognia wychodziły na zewnątrz mieszkania, a ogromne kłęby dymu unosiły nad okolicą. 

- Dwie osoby, które przebywały w tym mieszkaniu opuściły budynek przed przybyciem służb. Strażacy przystąpili do udzielania im pomocy. Równolegle były prowadzone działania gaśnicze w mieszkaniu, w którym doszło do pożaru. Również strażacy przeprowadzali ewakuację mieszkańców z pozostałych mieszkań. Część mieszkańców przed przybyciem służb opuściła budynek. Też kilka osób w mieszkaniach na czwartym piętrze, czyli na piętrze powyżej mieszkania, w którym doszło do pożaru ze względu na silne zadymienie panujące na klatce schodowej tą ewakuację miały utrudnioną. Przebywały one w mieszkaniach od strony budynku, w którym nie doszło do pożaru, na balkonach. Także miały dostęp do świeżego powietrza. Strażacy przystąpili również do ewakuacji tych osób. W sumie w klatce, w której doszło do pożaru były dwadzieścia dwie osoby - relacjonował Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. 

W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby, lokatorzy płonącego mieszkania.

- Te dwie osoby zostały poszkodowane i im została udzielona pomoc, najpierw przez strażaków, następnie przez przybyłe zespoły ratownictwa medycznego. Pozostałe osoby również zostały przebadane. Decyzją ratowników, te dwie osoby z mieszkania, w którym doszło do pożaru, zostały przetransportowane do szpitala na dalsze badania. Dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 i 70 lat - informuje D. Kryś. 

Strażacy opanowali pożar i trwa jego dogaszanie. Na razie nie wiadomo, co do niego doprowadziło i jak wielkie straty materialne wyrządził.  

