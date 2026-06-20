Szybka odbudowa i nowy plan działania

Teren imprezy został już uprzątnięty i zabezpieczony. Organizatorzy od samego rana działali w pełnej gotowości:

„Przez całą noc pracowaliśmy, aby przygotować teren po wczorajszej burzy. Dzięki wysiłkowi wielu osób udało się ponownie postawić infrastrukturę. Do godzin porannych, we współpracy z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, modyfikowaliśmy program pokazów i przedstawiamy jego aktualną, sobotnią wersję.”Głównym celem zmian jest to, aby piloci zdążyli wystartować przed nadejściem kolejnych opadów:

„Monitorujemy sytuację pogodową i dokładamy wszelkich starań, aby większość uczestników mogła zaprezentować swoje pokazy przed ewentualnym nadejściem niekorzystnego frontu atmosferycznego.”

F-16, autobusy MZK i przerwa na jedzenie

Jeśli czekacie na ryk silników odrzutowych, maszyny z Krzesin zaprezentują się po godzinie 15:00.

Żeby ułatwić dojazd na lotnisko i uniknąć stania w korkach, warto wybrać komunikację miejską. Autobusy MZK Leszno z dworca PKP ruszyły wcześniej – kursują już od godziny 11:00.

W planie dnia przewidziano też moment oddechu:

„W godzinach od 18:00 do 19:25, czyli w czasie prognozowanego pogorszenia pogody, planowana jest przerwa w pokazach dynamicznych. Jeżeli prognozy się nie sprawdzą i warunki pogodowe okażą się korzystne, będzie to czas na odwiedzenie atrakcji naziemnych oraz oczekiwanie na pokazy nocne.”

Podsumowanie dla uczestników (w pigułce):

Lotnisko: Cała infrastruktura działa, jest bezpiecznie.

Pokazy F-16: Zobaczysz je po godzinie 15:00.

Autobusy MZK: Jeżdżą z dworca PKP od godziny 11:00.

Przerwa w lotach: Między 18:00 a 19:25 (idealny czas na jedzenie, stoiska lub przeczekanie deszczu).

Organizatorzy proszą na koniec: „Będziemy informować o wszelkich zmianach spowodowanych pogodą - prosimy o śledzenie komunikatów”. Najnowsze alerty znajdziecie na bieżąco w ich mediach społecznościowych.