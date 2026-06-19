Dawid Kwiatkowski i Golec uOrkiestra w Rawiczu. Znamy szczegóły wielkiego wydarzenia w 2026 roku

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-19 11:08

Mieszkańcy regionu i fani polskiej muzyki mogą już rezerwować czas w kalendarzach. Ogłoszono program Święta Rawicza 2026, które odbędzie się w dniach 11–13 września. Przez trzy dni targowisko miejskie zamieni się w centrum rozrywki, goszcząc czołowych polskich artystów oraz lokalne inicjatywy.

Dawid Kwiatkowski
Autor: TOMASZ RADZIK

Piątek z idolem młodego pokolenia

Wydarzenie wystartuje 11 września. Muzyczne emocje rozpocznie zespół Sad Smiles, a wieczór zwieńczy koncert Dawida Kwiatkowskiego. Artysta, będący obecnie jednym z najpopularniejszych wykonawców w kraju, przyciągnie do Rawicza fanów z całego regionu.

Sobota pod znakiem hitów i energii

Drugi dzień świętowania, 12 września, upłynie przy dźwiękach piosenek, które zna cała Polska. Na scenie pojawią się:

  • Zespół Łzy – twórcy wielu radiowych przebojów.
  • Golec uOrkiestra – grupa słynąca z niezwykle energetycznych występów łączących tradycję z nowoczesnością.
"Must Be The Music". Dawid Kwiatkowski pojechał do fanek i został u nich na obiad!

Niedziela dla rodzin i pasjonatów

Ostatni dzień wydarzenia (13 września) to Piknik Aktywnych Mieszkańców. To okazja do poznania lokalnych organizacji pozarządowych, ale nie zabraknie też muzyki i rozrywki. W programie m.in.:

  • Koncerty: Big Bike Orchestra, Meteoroids oraz Sejsmograf.
  • Atrakcje dla dzieci: występ grupy Wygibasy oraz spotkanie z... dinozaurem T-Rex.
  • Kultura: Prezentacja prac z Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „RAW ART – Rawicz w malarstwie” pod patronatem Burmistrza Grzegorza Kubika.

„Przygotowaliśmy trzy dni pełne muzyki, dobrej zabawy i aktywności rodzinnych. Jestem przekonany, że będzie to wyjątkowy weekend” – zaprasza burmistrz Grzegorz Kubik.

Szczegółowy harmonogram godzinowy ma zostać opublikowany w nadchodzących tygodniach

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