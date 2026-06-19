Piątek z idolem młodego pokolenia
Wydarzenie wystartuje 11 września. Muzyczne emocje rozpocznie zespół Sad Smiles, a wieczór zwieńczy koncert Dawida Kwiatkowskiego. Artysta, będący obecnie jednym z najpopularniejszych wykonawców w kraju, przyciągnie do Rawicza fanów z całego regionu.
Sobota pod znakiem hitów i energii
Drugi dzień świętowania, 12 września, upłynie przy dźwiękach piosenek, które zna cała Polska. Na scenie pojawią się:
- Zespół Łzy – twórcy wielu radiowych przebojów.
- Golec uOrkiestra – grupa słynąca z niezwykle energetycznych występów łączących tradycję z nowoczesnością.
Niedziela dla rodzin i pasjonatów
Ostatni dzień wydarzenia (13 września) to Piknik Aktywnych Mieszkańców. To okazja do poznania lokalnych organizacji pozarządowych, ale nie zabraknie też muzyki i rozrywki. W programie m.in.:
- Koncerty: Big Bike Orchestra, Meteoroids oraz Sejsmograf.
- Atrakcje dla dzieci: występ grupy Wygibasy oraz spotkanie z... dinozaurem T-Rex.
- Kultura: Prezentacja prac z Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „RAW ART – Rawicz w malarstwie” pod patronatem Burmistrza Grzegorza Kubika.
„Przygotowaliśmy trzy dni pełne muzyki, dobrej zabawy i aktywności rodzinnych. Jestem przekonany, że będzie to wyjątkowy weekend” – zaprasza burmistrz Grzegorz Kubik.
Szczegółowy harmonogram godzinowy ma zostać opublikowany w nadchodzących tygodniach