Piątek z idolem młodego pokolenia

Wydarzenie wystartuje 11 września. Muzyczne emocje rozpocznie zespół Sad Smiles, a wieczór zwieńczy koncert Dawida Kwiatkowskiego. Artysta, będący obecnie jednym z najpopularniejszych wykonawców w kraju, przyciągnie do Rawicza fanów z całego regionu.

Sobota pod znakiem hitów i energii

Drugi dzień świętowania, 12 września, upłynie przy dźwiękach piosenek, które zna cała Polska. Na scenie pojawią się:

Zespół Łzy – twórcy wielu radiowych przebojów.

– twórcy wielu radiowych przebojów. Golec uOrkiestra – grupa słynąca z niezwykle energetycznych występów łączących tradycję z nowoczesnością.

"Must Be The Music". Dawid Kwiatkowski pojechał do fanek i został u nich na obiad!

Niedziela dla rodzin i pasjonatów

Ostatni dzień wydarzenia (13 września) to Piknik Aktywnych Mieszkańców. To okazja do poznania lokalnych organizacji pozarządowych, ale nie zabraknie też muzyki i rozrywki. W programie m.in.:

Koncerty: Big Bike Orchestra, Meteoroids oraz Sejsmograf.

Atrakcje dla dzieci: występ grupy Wygibasy oraz spotkanie z... dinozaurem T-Rex.

oraz spotkanie z... Kultura: Prezentacja prac z Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „RAW ART – Rawicz w malarstwie” pod patronatem Burmistrza Grzegorza Kubika.

„Przygotowaliśmy trzy dni pełne muzyki, dobrej zabawy i aktywności rodzinnych. Jestem przekonany, że będzie to wyjątkowy weekend” – zaprasza burmistrz Grzegorz Kubik.

Szczegółowy harmonogram godzinowy ma zostać opublikowany w nadchodzących tygodniach