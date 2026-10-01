Antidotum i Noc Balonowa: Ile naprawdę kosztowały wielkie imprezy w Lesznie? [FINANSE]

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-01 12:36

Niebo rozświetlone setkami balonów, ryczące silniki odrzutowców i dziesiątki tysięcy zachwyconych widzów na płycie lotniska. Leszno od lat udowadnia, że potrafi robić podniebne widowiska na światowym poziomie. Jednak za spektakularną oprawą wizualną kryją się potężne pieniądze. Zajrzeliśmy w oficjalne budżety obu gigantów i sprawdziliśmy, kto wypracował czysty zysk, a kto musiał pogodzić się ze stratą!

Antidotum Airshow: Milionowe przychody dzięki gigantycznej frekwencji

Pokazy Antidotum Airshow przyciągnęły na leszczyńskie lotnisko aż 80 tysięcy widzów. Tak ogromne zainteresowanie przełożyło się na przychody sięgające 8 271 095 zł, z czego aż 6 424 182 zł wygenerowała sama sprzedaż biletów wstępu. Sponsoring i partnerzy komercyjni dorzucili do kasy 1 496 913 zł, a wsparcie z budżetu miasta wyniosło 350 000 zł.

Mimo że organizacja tak skomplikowanego logistycznie wydarzenia pochłonęła 7 850 353 zł, impreza zakończyła się na solidnym plusie, wypracowując czysty zysk na poziomie 420 742 zł.

Zobaczcie jak wyglądały pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2026

Antidotum Airshow 2026
Galeria zdjęć 19

Leszczyńska Noc Balonowa: Prestiżowe widowisko minimalnie pod kreską

Z zupełnie innym bilansem zmagali się organizatorzy drugiego podniebnego wydarzenia. Leszczyńska Noc Balonowa, gromadząca ponad 100 załóg balonowych oraz widowiskowe show z udziałem 400 dronów, zamknęła budżet po stronie przychodów kwotą 2 161 404 zł. Sprzedaż biletów przyniosła 1 680 584 zł, komercjalizacja wydarzenia 330 820 zł, a miejska dotacja 150 000 zł.

Wysokie wydatki organizacyjne, które sięgnęły 2 211 449 zł, przeważyły jednak szalę – wydarzenie zakończyło się niewielką stratą w wysokości 50 045 zł.

Leszczyńska Noc Balonowa 2026
Autor: Tomek Szymlet

Ponad 10 milionów złotych w obrocie

Łącznie na organizację obu tych imprez w Lesznie przeznaczono ponad 10 milionów złotych. Liczby te jasno pokazują, że wielkim emocjom towarzyszy równie duża presja finansowa: przy tak ogromnych budżetach o końcowym wyniku decyduje każdy detal, od frekwencji po kapryśną pogodę!

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