Antidotum Airshow: Milionowe przychody dzięki gigantycznej frekwencji

Pokazy Antidotum Airshow przyciągnęły na leszczyńskie lotnisko aż 80 tysięcy widzów. Tak ogromne zainteresowanie przełożyło się na przychody sięgające 8 271 095 zł, z czego aż 6 424 182 zł wygenerowała sama sprzedaż biletów wstępu. Sponsoring i partnerzy komercyjni dorzucili do kasy 1 496 913 zł, a wsparcie z budżetu miasta wyniosło 350 000 zł.

Mimo że organizacja tak skomplikowanego logistycznie wydarzenia pochłonęła 7 850 353 zł, impreza zakończyła się na solidnym plusie, wypracowując czysty zysk na poziomie 420 742 zł.

Zobaczcie jak wyglądały pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2026

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Leszczyńska Noc Balonowa: Prestiżowe widowisko minimalnie pod kreską

Z zupełnie innym bilansem zmagali się organizatorzy drugiego podniebnego wydarzenia. Leszczyńska Noc Balonowa, gromadząca ponad 100 załóg balonowych oraz widowiskowe show z udziałem 400 dronów, zamknęła budżet po stronie przychodów kwotą 2 161 404 zł. Sprzedaż biletów przyniosła 1 680 584 zł, komercjalizacja wydarzenia 330 820 zł, a miejska dotacja 150 000 zł.

Wysokie wydatki organizacyjne, które sięgnęły 2 211 449 zł, przeważyły jednak szalę – wydarzenie zakończyło się niewielką stratą w wysokości 50 045 zł.

Autor: Tomek Szymlet

Ponad 10 milionów złotych w obrocie

Łącznie na organizację obu tych imprez w Lesznie przeznaczono ponad 10 milionów złotych. Liczby te jasno pokazują, że wielkim emocjom towarzyszy równie duża presja finansowa: przy tak ogromnych budżetach o końcowym wyniku decyduje każdy detal, od frekwencji po kapryśną pogodę!