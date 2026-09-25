Triumf na mapie turystycznej regionu

Za nami rekordowa edycja wydarzenia na Lotnisku Leszno, która przyciągnęła kilkadziesiąt tysięcy widzów, gromadząc na murawie ponad 100 balonów oraz spektakularny pokaz 400 dronów. Organizatorzy ogłosili właśnie fantastyczną wiadomość: impreza zdobyła najważniejszą regionalną nagrodę w branży turystycznej, stając się Najlepszym Produktem Turystycznym Wielkopolski 2026.

Jak podkreślają twórcy wydarzenia, to nie tylko ogromny prestiż, ale i wielka nobilitacja, która stanowi przepustkę do walki o ogólnokrajowy Certyfikati Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szansa na kolejny sukces – rusza głosowanie internautów

To jednak nie koniec śqwietnych wiadomości dla fanów podniebnych widowisk w Lesznie. Oprócz głównego tytułu, Leszczyńska Noc Balonowa zyskała wyjątkowe wyróżnienie i otrzymała oficjalną nominację do Certyfikatu Internautów Polskiej Organizacji Turystycznej.

Organizatorzy nie ukrywają dumy i już teraz zapowiadają, że w drodze po ogólnokrajowy sukces będą mocno liczyć na wsparcie publiczności i internautów.

Sukces tej edycji to efekt ciężkiej pracy sztabu ludzi, pilotów oraz niezawodnej publiczności. Tytuł najlepszego produktu w regionie udowadnia, że Leszno stało się absolutną stolicą polskich balonów, a przed imprezą otwiera się szansa na podbicie całej Polski.

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