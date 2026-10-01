Trzy dni i trzy muzyczne światy: Sacrum, Majestat i Folk

Tegoroczny program festiwalowy, przygotowany przez dyrektorkę artystyczną prof. Alinę Mądry, podzielono na trzy tematyczne dni, które układają się w spójną opowieść o muzyce i dawnych tradycjach:

Piątek (Re:Sacrum – Korona i Kościół): Wydarzenie zainauguruje uroczysty recital organowy Marii Erdman w Kościele Farnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, połączony z obchodami 700-lecia wschowskiej Fary. Artystka zaprezentuje m.in. utwór oparty na melodii „Valet will ich dir geben”, powstałej we Wschowie w 1613 roku podczas epidemii dżumy (autorem tekstu był pastor Valerius Herberger, a muzyki kantor Melchior Teschner). To z tej kompozycji korzystali w swoich dziełach tacy mistrzowie jak Johann Sebastian Bach czy Max Reger. Pierwszy wieczór zwieńczy występ Chóru Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus pod batutą Bartłomieja Stankowiaka.

Sobota (Re:Majestat – Korona i Dwór): Drugi dzień poświęcony będzie muzyce dworskiej związanej z historycznymi postaciami królewskimi. Zabrzmią m.in. sonaty Johanna Daniela Hardta dedykowane królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu oraz utwór François Couperina skomponowany dla jego córki, Marii Leszczyńskiej. Z okazji 150. rocznicy urodzin Mieczysława Karłowicza w Sali Posiedzeń Ratusza zaplanowano koncert Wschowskiej Orkiestry Kameralnej. Ze względu na ogromne zainteresowanie i komplet wyprzedanych miejsc na sali, organizatorzy przygotowali bezpłatną transmisję na żywo na dużym ekranie rozstawionym na Rynku. Zwieńczeniem soboty będzie występ orkiestry barokowej Arte dei Suonatori z programem „Królewska Playlista” w Klasztorze Franciszkanów.

Niedziela (Re:Folk – Korona i Lud): Finałowy dzień przenosi wydarzenia w plener – bezpośrednio na miejskie ulice i przed Ratusz. Wystąpi Orkiestra Maestoso Wschowa pod dyrekcją Remigiusza Kuropki oraz popularny zespół WoWaKin z Niną Kodorską. Muzycy zaprezentują energiczne połączenie oberków i mazurków z utworami znanymi z hitowego serialu „1670”.

Widowisko plenerowe, wystawy i spacery historyczne

Królewski Festiwal Muzyki to propozycja skrojona nie tylko dla melomanów, ale dla wszystkich miłośników wydarzeń plenerowych i lokalnej historii:

Inscenizacja „Proces o czary”: W niedzielę 4 października o godzinie 12:00 na wschowskim deptaku odbędzie się plenerowe widowisko historyczno-teatralne „Proces o czary we Wschowie”. Widowisko nawiązuje do dawnych epizodów z dziejów miejscowości.

W niedzielę 4 października o godzinie 12:00 na wschowskim deptaku odbędzie się plenerowe widowisko historyczno-teatralne „Proces o czary we Wschowie”. Widowisko nawiązuje do dawnych epizodów z dziejów miejscowości. Bezpłatne spacery z przewodnikiem: We współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej zaplanowano cykl trzech spacerów miejskich. Przewodnicy oprowadzą chętnych po zabytkowych zakątkach miasta. Zbiórkę wyznaczono przy siedzibie Muzeum przy placu Farnym 3 (piątek o 15:00, sobota o 11:00, niedziela o 13:00).

We współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej zaplanowano cykl trzech spacerów miejskich. Przewodnicy oprowadzą chętnych po zabytkowych zakątkach miasta. Zbiórkę wyznaczono przy siedzibie Muzeum przy placu Farnym 3 (piątek o 15:00, sobota o 11:00, niedziela o 13:00). Panele dyskusyjne i ekspozycje: W programie znalazły się również prelekcje, w tym panel dyskusyjny „Re: Maria Leszczyńska” oraz wystawa poświęcona twórczości kompozytora Mieczysława Karłowicza.

Za przygotowanie XXIII Królewskiego Festiwalu Muzyki odpowiada Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Organizatorzy pozyskali na ten cel rządowe dofinansowanie w wysokości 180 tysięcy złotych z programu „Muzyka 2026”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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