Auto rozbiło się o drzewo, groźny wypadek w powiecie kościańskim
Na trasie między Gniewowem a Wonieściem doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem Citroena. Około godziny 14:30 samochód osobowy wypadł z drogi i z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zakleszczony
Wezwani na miejsce strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby dostać się do poszkodowanego i uwolnić jego zakleszczone nogi. Po wydostaniu z wraku, 65-latek trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
W działaniach ratowniczych brały udział zastępy JRG Kościan, OSP Stare Bojanowo oraz OSP Gryżyna. Przyczyny zdarzenia ustala policja.
