Auto rozbiło się o drzewo, groźny wypadek w powiecie kościańskim

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-04-28 16:12

Na trasie między Gniewowem a Wonieściem doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem Citroena. Około godziny 14:30 samochód osobowy wypadł z drogi i z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.

Wypadek w powiecie kościańskim
Wypadek w powiecie kościańskim Wypadek w powiecie kościańskim Wypadek w powiecie kościańskim Wypadek w powiecie kościańskim
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zakleszczony

Wezwani na miejsce strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby dostać się do  poszkodowanego i uwolnić jego zakleszczone nogi. Po wydostaniu z wraku, 65-latek  trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

 W działaniach ratowniczych brały udział zastępy JRG Kościan, OSP Stare Bojanowo oraz OSP Gryżyna. Przyczyny zdarzenia ustala policja.

Wypadek w powiecie kościańskim
Galeria zdjęć 6

