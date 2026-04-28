Majówka 2026 w Lesznie i regionie. Wielki rajd na 4 tysiące osób i 26 stopni Celsjusza! Mamy listę hitów [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-28 8:26

To będzie najbardziej spektakularny początek maja od lat! Synoptycy zapowiadają uderzenie gorąca – w niedzielę termometry pod Lesznem pokażą nawet 26 stopni. Głównym punktem programu będzie legendarna Rowerowa Majówka, która na start przyciągnie ponad 4 tysiące cyklistów. Sprawdziliśmy, co jeszcze wydarzy się w regionie w nadchodzący, gorący weekend.

Numer 1: Rowerowa Majówka w Lesznie (1 maja)

To bez wątpienia największa impreza regionu. W piątek o 10:00 z lotniska w Lesznie ruszy wielka fala rowerzystów.

  • Trasa: 28 km przez malownicze zakątki (m.in. Święciechowę i Gołanice).
  • Atrakcje: Na mecie na lotnisku czeka darmowa grochówka dla 4000 osób, wystawa sprzętu wojskowego i strefa dmuchańców dla dzieci. Przy zapowiadanym słońcu (21°C już w piątek!) zapowiada się rekordowa edycja.

Pogoda: Termometry oszaleją w niedzielę!

Przygotujcie kremy z filtrem. Majówka 2026 zapowiada się wyjątkowo upalnie:

  • Piątek: 21°C i pełne słońce.
  • Sobota: 24°C.
  • Niedziela (3 maja): Prawdziwy upał – aż 26°C! To idealny moment na wypad nad jezioro do Boszkowa czy Osiecznej.

Polecany artykuł:

Luksusowe apartamenty i osiedle z dopłatą. Sprawdziliśmy, co budują na Gronowie…

Sentymentalny hit: Pociąg Retro (1-2 maja)

Z okazji 130-lecia linii Leszno-Wolsztyn, we Włoszakowicach i Lesznie pojawi się muzyczny skład ENERGIE 507 z wagonami z lat 20. XX wieku. Pociąg odjedzie z Leszna 1 maja o 12:33. To świetna okazja, by połączyć rowerowy rajd z widokiem zabytkowej lokomotywy.

Rydzyna: Motocykle i pomoc dla Róży (2 maja)

W sobotę (2 maja) od 13:00 rynek w Rydzynie wypełni się maszynami. Odbędzie się tam Zlot Motocyklowy i piknik charytatywny. W programie m.in. loty helikopterem i strzelanie z wiatrówek. Cały dochód wspomoże Małą Różę.

Sport: Mistrzostwa Europy i Bieg Borków

Speedrower: Przez całą majówkę (1-3 maja) w Lesznie przy ul. 17 Stycznia trwają Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych.Osieczna: 1 maja o 10:20 startuje XIII Bieg Borków. Kibice i biegacze muszą pamiętać o utrudnieniach – centrum Osiecznej będzie zamknięte od 9:00 do 12:00.

Gorąca sobota: Ziemlin Summer Party 2026 (2 maja)

Dla tych, którzy chcą poczuć wakacyjny klimat już teraz, punktem obowiązkowym jest Ziemlin (gmina Krobia).

  • Start: Sobota, godz. 20:00 na boisku sportowym.
  • W programie: Wielka letnia impreza, którą rozkręcą m.in. X-Meen, Maddson i Jendrul. Dodatkową atrakcją będzie darmowy parking oraz widowiskowy Laser Show. Bilet wstępu kosztuje 40 zł.

Polecany artykuł:

Dni Leszna 2026: Program, ceny biletów i lista artystów. Co warto wiedzieć?
QUIZ. Prawda czy fałsz? Tylko dwie możliwości, ale komplet szalenie wątpliwy
Pytanie 1 z 15
Słowo sushi w języku japońskim oznacza „surową rybę”