Numer 1: Rowerowa Majówka w Lesznie (1 maja)

To bez wątpienia największa impreza regionu. W piątek o 10:00 z lotniska w Lesznie ruszy wielka fala rowerzystów.

Trasa: 28 km przez malownicze zakątki (m.in. Święciechowę i Gołanice).

Atrakcje: Na mecie na lotnisku czeka darmowa grochówka dla 4000 osób, wystawa sprzętu wojskowego i strefa dmuchańców dla dzieci. Przy zapowiadanym słońcu (21°C już w piątek!) zapowiada się rekordowa edycja.

Pogoda: Termometry oszaleją w niedzielę!

Przygotujcie kremy z filtrem. Majówka 2026 zapowiada się wyjątkowo upalnie:

Piątek: 21°C i pełne słońce.

Sobota: 24°C.

Niedziela (3 maja): Prawdziwy upał – aż 26°C! To idealny moment na wypad nad jezioro do Boszkowa czy Osiecznej.

Sentymentalny hit: Pociąg Retro (1-2 maja)

Z okazji 130-lecia linii Leszno-Wolsztyn, we Włoszakowicach i Lesznie pojawi się muzyczny skład ENERGIE 507 z wagonami z lat 20. XX wieku. Pociąg odjedzie z Leszna 1 maja o 12:33. To świetna okazja, by połączyć rowerowy rajd z widokiem zabytkowej lokomotywy.

Rydzyna: Motocykle i pomoc dla Róży (2 maja)

W sobotę (2 maja) od 13:00 rynek w Rydzynie wypełni się maszynami. Odbędzie się tam Zlot Motocyklowy i piknik charytatywny. W programie m.in. loty helikopterem i strzelanie z wiatrówek. Cały dochód wspomoże Małą Różę.

Sport: Mistrzostwa Europy i Bieg Borków

Speedrower: Przez całą majówkę (1-3 maja) w Lesznie przy ul. 17 Stycznia trwają Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych.Osieczna: 1 maja o 10:20 startuje XIII Bieg Borków. Kibice i biegacze muszą pamiętać o utrudnieniach – centrum Osiecznej będzie zamknięte od 9:00 do 12:00.

Gorąca sobota: Ziemlin Summer Party 2026 (2 maja)

Dla tych, którzy chcą poczuć wakacyjny klimat już teraz, punktem obowiązkowym jest Ziemlin (gmina Krobia).

Start: Sobota, godz. 20:00 na boisku sportowym.

W programie: Wielka letnia impreza, którą rozkręcą m.in. X-Meen, Maddson i Jendrul. Dodatkową atrakcją będzie darmowy parking oraz widowiskowy Laser Show. Bilet wstępu kosztuje 40 zł.