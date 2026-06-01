Choć obiekt pochodzi z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, co roku cieszy się niesłabnącą popularnością wśród leszczynian. W tym sezonie przygotowania idą pełną parą, a zarządca obiektu zadbał o to, by infrastruktura była gotowa na przyjęcie gości.

Kiedy otwarcie basenu w Lesznie?

Oficjalne otwarcie zaplanowano na pierwszy weekend wakacji. Jak podkreśla dyrektor MOSiR w Lesznie, Krzysztof Barczak:„Planujemy otwarcie od 27 czerwca, czyli od soboty tuż po zakończeniu roku szkolnego. Basen będzie czynny codziennie aż do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Jesteśmy już po uszczelnieniu dużej niecki i w najbliższym czasie planujemy jej pierwsze napełnianie”.

Do dyspozycji użytkowników będzie duża niecka, dwa brodziki dla dzieci (które są już napełnione wodą), a także boisko do siatkówki plażowej i koszykówki.

Ceny biletów w sezonie 2026

W dobie rosnących kosztów, dobra wiadomość czeka posiadaczy Leszczyńskiej Karty Mieszkańca. Dla nich ceny pozostaną na ubiegłorocznym poziomie: 10 zł za bilet normalny oraz 7 zł za ulgowy. Osoby nieposiadające karty zapłacą odpowiednio 12 zł (bilet normalny) i 9 zł (bilet ulgowy).

Co czeka nas na terenie obiektu?

Choć w tym roku nie wprowadzono ogromnych zmian w infrastrukturze, MOSiR stawia na uatrakcyjnienie pobytu poprzez eventy. Wzorem lat ubiegłych na terenie pływalni pojawią się m.in. place dmuchane dla dzieci. Dyrektor Barczak przyznaje, że choć infrastruktura jest wiekowa, to teren ma ogromne możliwości:

„Obiekt ma duży potencjał ze względu na rozległą działkę, na której się znajduje. Zdajemy sobie sprawę, że to infrastruktura z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, dlatego co roku dokładamy starań, aby odpowiednio przygotować i uruchomić pływalnię dla mieszkańców”.

Zarządca liczy na to, że tegoroczna pogoda dopisze bardziej niż w ubiegłym roku, co pozwoli na pobicie rekordów frekwencji z lat poprzednich. Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach będą pojawiać się na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na plakatach.

