Co sprawia, że to miejsce jest wyjątkowe?

Wolsztyński skansen, choć kameralny, zachwyca przemyślanym układem, który wiernie odzwierciedla topografię dawnej wsi z regionu zachodniej Wielkopolski. Na obszarze około 3,5 hektarów zgromadzono kilkanaście zabytkowych obiektów, z których najstarsze pochodzą z początku XVII wieku. Spacerując miedzy zagrodami, można odnieść wrażenie całkowitego przeniesienia się w czasie.

Do najważniejszych skarbów skansenu należą:

Najstarszy wiatrak koźlak w Polsce : Pochodzi z 1603 roku , jest w pełni sprawny technicznie i do dziś nosi wyrytą datę budowy na głównej belce.

Skansen w Wolsztynie regularnie tętni życiem dzięki pokazom dawnego rzemiosła. Turyści mogą zajrzeć do czynnej kuźni, gdzie kowal na żywo prezentuje tradycyjne techniki obróbki metalu, czy zobaczyć pracę zabytkowego, mechanicznego tartaku (traka).

Dla najmłodszych miłośników aktywnego zwiedzania przygotowano specjalną grę terenową (quest) zatytułowaną „Miejsce na skarb”. Rozwiązując zagadki i rebusy, dzieci i dorośli przemierzają szlak od zabytkowego traka aż po piec chlebowy w poszukiwaniu ukrytej pieczęci.

Warto wiedzieć: Jeśli planujesz wycieczkę w te strony, warto celować w lipiec. To właśnie wtedy odbywa się coroczna, niezwykle popularna impreza „Niedziela w skansenie”, pełna pokazów rękodzieła, starych maszyn rolniczych w akcji oraz degustacji wyjątkowych potraw regionalnych.

Skansen w Wolsztynie – informacje praktyczne, ceny biletów

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Bohaterów Bielnika 26 w Wolsztynie, około kilometra od ścisłego centrum miasta. Tuż obok wejścia przebiega popularny turystyczny „Szlak Żurawi”, co czyni skansen świetnym punktem postojowym również dla rowerzystów.

Ceny biletów : Bilet normalny kosztuje 15 zł , natomiast bilet ulgowy to koszt 8 zł .

