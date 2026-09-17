Będzie słychać huk i widać dym. Wojsko szykuje się do ćwiczeń koło Leszna

Joanna Haliasz
2026-09-17 11:03

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej szykuje się do ćwiczeń. Prowadzone będą w dniach 19-24 września w okolicach Leszna, Włoszakowic, Krzyżowca i Krobi. Jest specjalny apel do mieszkańców.

Naszywka z polską flagą na ramieniu munduru żołnierza. O ćwiczeniach wojskowych koło Leszna przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Ćwiczenia z apelem

Kilkudniowe manewry wojskowe zaplanowano w dniach od 19 do 24 września. Działania szkoleniowe obejmują spory obszar powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych. Żołnierze będą widoczni w szczególności w takich miejscach jak:

  • Miasto Leszno (m.in. obiekty garnizonowe) 
  • Gmina Włoszakowice (w tym rejon leśnictwa Krzyżowiec)
  • Gmina Krobia (powiat gostyński)

Scenariusz ćwiczeń zakłada realizację zadań z zakresu taktyki, reagowania kryzysowego oraz współdziałania pododdziałów w zróżnicowanym terenie.

- W związku z ćwiczeniami mieszkańcy powinni przygotować się na wzmożoną aktywność wojska. Na drogach i w terenie mogą być widoczne pojazdy wojskowe oraz żołnierze, wykorzystywane będą również drony. W ramach prowadzonych działań stosowane będą środki pozoracji pola walki. Oznacza to, że mieszkańcy mogą usłyszeć huki oraz inne głośne dźwięki, a także zauważyć zadymienie. Są to elementy zaplanowanych ćwiczeń wojskowych – informuje leszno.pl.

W związku z ćwiczeniami, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej prosi mieszkańców o zachowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych – o nieudostępnianie lokalizacji wojsk ani niepublikowanie informacji i zdjęć, czy filmów przedstawiających przemieszczanie się pojazdów wojskowych oraz żołnierzy.

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