Ćwiczenia z apelem

Kilkudniowe manewry wojskowe zaplanowano w dniach od 19 do 24 września. Działania szkoleniowe obejmują spory obszar powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych. Żołnierze będą widoczni w szczególności w takich miejscach jak:

Miasto Leszno (m.in. obiekty garnizonowe)

Gmina Włoszakowice (w tym rejon leśnictwa Krzyżowiec)

Gmina Krobia (powiat gostyński)

Scenariusz ćwiczeń zakłada realizację zadań z zakresu taktyki, reagowania kryzysowego oraz współdziałania pododdziałów w zróżnicowanym terenie.

- W związku z ćwiczeniami mieszkańcy powinni przygotować się na wzmożoną aktywność wojska. Na drogach i w terenie mogą być widoczne pojazdy wojskowe oraz żołnierze, wykorzystywane będą również drony. W ramach prowadzonych działań stosowane będą środki pozoracji pola walki. Oznacza to, że mieszkańcy mogą usłyszeć huki oraz inne głośne dźwięki, a także zauważyć zadymienie. Są to elementy zaplanowanych ćwiczeń wojskowych – informuje leszno.pl.

W związku z ćwiczeniami, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej prosi mieszkańców o zachowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych – o nieudostępnianie lokalizacji wojsk ani niepublikowanie informacji i zdjęć, czy filmów przedstawiających przemieszczanie się pojazdów wojskowych oraz żołnierzy.

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