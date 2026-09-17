O tym, że okolice stacji w Kąkolewie wymagają zmian, mieszkańcy wiedzieli od dawna. Przełomem było oficjalne przekazanie nieruchomości samorządowi przez spółkę PKP Nieruchomości, co nastąpiło po kilku latach starań i zakończeniu inwestycji kolejowych w tym rejonie. Dziś prace wkraczają w kolejną fazę, co podsumował burmistrz miasta i gminy Osieczna, Sławomir Kosmalski.

Nowa droga, chodnik i oświetlenie. Co powstaje na ul. Dworcowej?

Na ulicy Dworcowej trwa obecnie kompleksowa przebudowa. Roboty obejmują budowę nowej drogi oraz chodnika. Nowo budowany odcinek połączy bezpośrednio ulicę Sosnową z ulicą Rydzyńską. W ramach zadania zadbano także o bezpieczeństwo po zmroku. Na modernizowanym odcinku zamontowanych zostanie 8 nowych masztów oświetleniowych.

Dworzec w Kąkolewie: dach zabezpieczony, trwają prace nad adaptacją

Równolegle do prac drogowych toczą się działania przy samym budynku dworca. Obiekt przez lata stał nieużytkowany, jednak celem gminy jest jego ratowanie oraz zachowanie historycznego charakteru. Najważniejszy krok zabezpieczający został już wykonany – zabezpieczono dach budynku. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad jego przyszłą adaptacją. Wśród analizowanych wcześniej pomysłów znajduje się utworzenie izb pamięci poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu oraz Armii Hallera.

Jak podkreśla Sławomir Kosmalski, Burmistrz Gminy Osieczna:

„Chcemy, żeby ten obiekt ponownie zaczął służyć mieszkańcom i dostał drugie życie”

Zobaczcie na zdjęciach jak wyglądają obecnie okolice dworca w Kąkolewie

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