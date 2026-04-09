Bojanowo szykuje się do biegania. Trwają zapisy

Tomasz Szymlet
2026-04-09 11:21

Już w maju ulice Bojanowa i Gołaszyna wypełnią się biegaczami. Przed nami 39. edycja Biegu Zwycięstwa – imprezy z wieloletnią tradycją, która w tym roku na razie rozkręca się powoli. Choć do startu zostało niewiele czasu, lista chętnych nie jest jeszcze długa.

Bieg Zwycięstwa 2025

i

Autor: Gmina Bojanowo / Materiały prasowe

Mało chętnych na starcie?

Mimo że Bieg Zwycięstwa to jedna z najbardziej znanych imprez w okolicy, tegoroczne statystyki na razie nie rzucają na kolana. Obecnie na liście startowej widnieje nieco ponad 80 osób. Organizatorzy liczą jednak, że biegacze – jak to mają w zwyczaju – czekają z decyzją do ostatniej chwili i w najbliższych tygodniach frekwencja mocno podskoczy.

Co czeka biegaczy 10 maja?

Start zaplanowano na niedzielę, 10 maja, o godzinie 13:00. Wszystko rozegra się przy Stadionie Miejskim im. Brunona Wawrzyniaka. Do wyboru są dwa dystanse, więc każdy znajdzie coś dla siebie:

  • 10 km (bieg główny – dwa okrążenia),
  • 5 km (jedno okrążenie).

Obie grupy wystartują jednocześnie ze skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Bojanowskiego. Trasa jest dobrze znana stałym bywalcom – prowadzi głównymi ulicami miasta oraz przez sąsiedni Gołaszyn, a meta czeka na stadionowej bieżni.

Polecany artykuł:

MONAR w Lesznie: Ciepła woda już jest, ale rewolucja wciąż przed nami. „Sami bę…

Bilety i zapisy: Im szybciej, tym taniej

Jeśli planujecie start, warto nie zwlekać z przelewem. Cena pakietu zależy od tego, jak szybko się zdecydujecie:

  • 70 zł – jeśli zapłacicie do 17 kwietnia,
  • 80 zł – przy wpłacie do końca kwietnia,
  • 100 zł – dla spóźnialskich (zapisy od 1 do 6 maja, pakiet może być niepełny).

Ważne: Zapisy przez internet trwają tylko do północy 7 maja. Osoby, które się zarejestrują, ale nie opłacą startowego w terminie, zostaną skreślone z listy. W dniu zawodów biuro zawodów będzie przyjmować zgłoszenia tylko wtedy, gdy zostaną wolne numery startowe.

Czy w tym roku Bojanowo znów przeżyje prawdziwe oblężenie? Wszystko w rękach (i nogach) zawodników, którzy mają jeszcze czas, by dołączyć do stawki.

Na dobre i na złe. Ślub Agaty i Konicy z przeszkodami! Zabraknie ich przybranej córki 
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To państwo nazywało się kiedyś zupełnie inaczej. Pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
Birma to obecnie: