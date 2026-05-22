Co czyni to epitafium tak wyjątkowym?

Obiekt zachwyca swoją formą i precyzją wykonania. Składa się z kilku części, które tworzą imponującą całość:

Portret na blasze: W centrum znajduje się wizerunek księcia Sułkowskiego w oficjalnym stroju z orderami.

Królewska oprawa: Ramę wieńczy motyw korony książęcej.

Bogata symbolika: W dolnej części umieszczono mosiężne, częściowo pozłacane orły oraz cherubiny.

Historyczna inskrypcja: Łacińska tablica wymienia najważniejsze tytuły i posiadłości księcia.

Choć Aleksander Józef Sułkowski zmarł w 1762 roku, jego bratanek, generał Kazimierz Sułkowski, ufundował to upamiętnienie dopiero w 1801 roku.

Precyzyjna praca konserwatorów

Głównym celem specjalistów było przywrócenie zabytkowi dawnej świetności przy jednoczesnym zachowaniu jak największej ilości oryginalnych elementów. Konserwatorzy ograniczyli ingerencję do niezbędnego minimum. Z portretu usunięto pożółkły werniks, a z obramowania zniknęły zabrudzenia oraz ślady niszczenia metalu i drewna. Po drobnych naprawach i retuszach całość została zabezpieczona przed korozją.

Wielka zmiana dla zwiedzających

To najważniejsza wiadomość dla miłośników historii: epitafium, które do tej pory było ukryte w kościelnej zakrystii, zostanie przeniesione do głównej nawy kościoła św. Mikołaja. Dzięki temu każdy będzie mógł podziwiać to odrestaurowane arcydzieło. O terminie oficjalnej uroczystości parafia poinformuje wkrótce.Odnowienie zabytku kosztowało prawie 26 tysięcy złotych. Większość tej kwoty – 20 tysięcy złotych – pokryła dotacja z budżetu Miasta Leszna. Resztę kosztów sfinansowała parafia ze środków własnych. Prace wykonała renomowana pracownia z Tych pod kierownictwem Tomasza Trzosa.

