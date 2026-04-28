Nowa ścieżka rowerowa na Gronowie. Sprawdź, kiedy pojadą nią pierwsi rowerzyści [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-28 10:01

Na leszczyńskim Gronowie trwają intensywne prace budowlane. Pierwsza w tej części miasta ścieżka rowerowa połączy rondo z ulicą Juranda. Inwestycja o długości 800 metrów będzie gotowa jeszcze w te wakacje.

Budowa ścieżki rowerowej na Gronowie

Trwa budowa pierwszej ścieżki rowerowej na Gronowie 

Ciężki sprzęt od kilku dni pracuje wzdłuż ulicy Poznańskiej. Budowany trakt o szerokości 3 metrów zapewni komfort zarówno pieszym, jak i cyklistom. Co niezwykle istotne, projekt realizowany jest przy maksymalnym poszanowaniu lokalnej przyrody.

Asfalt zamiast kostki – dobre wieści dla rowerzystów

Wykonawca ma cztery miesiące na sfinalizowanie prac, co oznacza, że nowa trasa zostanie oddana do użytku w lipcu lub sierpniu 2026 roku. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców jest wybór nawierzchni – zamiast tradycyjnej kostki, drogowcy kładą gładki asfalt.

– Ścieżka będzie miała nawierzchnię bitumiczną, bardzo przyjazną dla rowerzystów, osób na rolkach czy hulajnogach – wyjaśnia inżynier miejski, Rafał Bukowski.

Galeria zdjęć 6

Kluczowe informacje o inwestycji na Gronowie:

Lokalizacja: Odcinek od ronda Gronowo w stronę ulicy Juranda.

  • Parametry: Długość ok. 800 metrów, szerokość 3 metry.
  • Nawierzchnia: Bitumiczna (asfaltowa).
  • Termin oddania: Wakacje 2026 (lipiec/sierpień).

Docelowo trakt ma być kontynuowany wzdłuż ulicy Juranda aż do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Dzięki temu powstanie spójna i bezpieczna sieć połączeń z terenami rekreacyjnymi na całym Gronowie.

