Trwa budowa pierwszej ścieżki rowerowej na Gronowie

Ciężki sprzęt od kilku dni pracuje wzdłuż ulicy Poznańskiej. Budowany trakt o szerokości 3 metrów zapewni komfort zarówno pieszym, jak i cyklistom. Co niezwykle istotne, projekt realizowany jest przy maksymalnym poszanowaniu lokalnej przyrody.

Asfalt zamiast kostki – dobre wieści dla rowerzystów

Wykonawca ma cztery miesiące na sfinalizowanie prac, co oznacza, że nowa trasa zostanie oddana do użytku w lipcu lub sierpniu 2026 roku. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców jest wybór nawierzchni – zamiast tradycyjnej kostki, drogowcy kładą gładki asfalt.

– Ścieżka będzie miała nawierzchnię bitumiczną, bardzo przyjazną dla rowerzystów, osób na rolkach czy hulajnogach – wyjaśnia inżynier miejski, Rafał Bukowski.

Kluczowe informacje o inwestycji na Gronowie:

Lokalizacja: Odcinek od ronda Gronowo w stronę ulicy Juranda.

Parametry: Długość ok. 800 metrów, szerokość 3 metry.

Długość ok. 800 metrów, szerokość 3 metry. Nawierzchnia: Bitumiczna (asfaltowa).

Bitumiczna (asfaltowa). Termin oddania: Wakacje 2026 (lipiec/sierpień).

Docelowo trakt ma być kontynuowany wzdłuż ulicy Juranda aż do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Dzięki temu powstanie spójna i bezpieczna sieć połączeń z terenami rekreacyjnymi na całym Gronowie.

