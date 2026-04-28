Trwa budowa pierwszej ścieżki rowerowej na Gronowie
Ciężki sprzęt od kilku dni pracuje wzdłuż ulicy Poznańskiej. Budowany trakt o szerokości 3 metrów zapewni komfort zarówno pieszym, jak i cyklistom. Co niezwykle istotne, projekt realizowany jest przy maksymalnym poszanowaniu lokalnej przyrody.
Asfalt zamiast kostki – dobre wieści dla rowerzystów
Wykonawca ma cztery miesiące na sfinalizowanie prac, co oznacza, że nowa trasa zostanie oddana do użytku w lipcu lub sierpniu 2026 roku. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców jest wybór nawierzchni – zamiast tradycyjnej kostki, drogowcy kładą gładki asfalt.
– Ścieżka będzie miała nawierzchnię bitumiczną, bardzo przyjazną dla rowerzystów, osób na rolkach czy hulajnogach – wyjaśnia inżynier miejski, Rafał Bukowski.
Kluczowe informacje o inwestycji na Gronowie:
Lokalizacja: Odcinek od ronda Gronowo w stronę ulicy Juranda.
- Parametry: Długość ok. 800 metrów, szerokość 3 metry.
- Nawierzchnia: Bitumiczna (asfaltowa).
- Termin oddania: Wakacje 2026 (lipiec/sierpień).
Docelowo trakt ma być kontynuowany wzdłuż ulicy Juranda aż do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Dzięki temu powstanie spójna i bezpieczna sieć połączeń z terenami rekreacyjnymi na całym Gronowie.