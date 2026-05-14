#ByczaRodzina pomaga. Unia Leszno włącza się w zbiórkę dla Patryka Budniaka

Tomasz Szymlet
2026-05-14 12:32

Tragedia 19-letniego Patryka Budniaka, który uległ makabrycznemu wypadkowi podczas meczu w Gnieźnie, poruszyła całe środowisko żużlowe. Do wielkiej akcji pomocy dołączyła Unia Leszno. Klub wystawił na licytację unikalne pamiątki, z których dochód zasili konto zbiórki na rehabilitację młodego zawodnika.

Wypadek, do którego doszło 10 maja 2026 roku, wstrząsnął kibicami w całej Polsce. Patryk Budniak po zderzeniu z innym zawodnikiem wypadł z toru i uderzył w metalową konstrukcję trybun. Obecnie żużlowiec przebywa na oddziale intensywnej terapii w poznańskim szpitalu, gdzie przeszedł już skomplikowane operacje kręgosłupa oraz nóg. Choć jego stan jest ciężki, lekarze określają go jako stabilny i planują proces wybudzania ze śpiączki farmakologicznej.

Wyjątkowe fanty od Byków

W obliczu tak dramatycznych wydarzeń rywalizacja sportowa schodzi na dalszy plan. Z inicjatywy Startu Gniezno oraz grupy „Żużlowy Degustator” ruszyły licytacje, do których aktywnie włączyła się leszczyńska Unia. Kibice mają okazję zdobyć przedmioty o dużej wartości kolekcjonerskiej:

  • Plastron z 76. Memoriału Alfreda Smoczyka – symbolicznej i prestiżowej imprezy odbywającej się na leszczyńskim torze.
  • Koszulkę z limitowanej edycji #UniaLesznoLegends z wizerunkiem legendy klubu, Leigh Adamsa (rozmiar M).
  • Koszulkę z autografami zawodników Unii Leszno z obecnego sezonu 2026 (rozmiar S).

Jak można pomóc?

Wszystkie aukcje odbywają się wyłącznie na specjalnej grupie w serwisie Facebook, do której linki udostępnia oficjalny profil Unii Leszno. Pieniądze zgromadzone z licytacji trafią bezpośrednio na konto zbiórki w serwisie zrzutka.pl, która ma sfinansować kosztowne leczenie i późniejszą rehabilitację Patryka.

Zbiórka finansowa rozwija się błyskawicznie – początkowy cel osiągnięto w niespełna godzinę, a kwota wsparcia przekroczyła już barierę 340 tysięcy złotych. Każda złotówka i każda wylicytowana pamiątka przybliżają młodego żużlowca do powrotu do sprawności w jego „najważniejszym wyścigu” o zdrowie.

