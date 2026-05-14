Odwiedziny z kradzieżą

W miniony poniedziałek (11 maja) do rawickiej komendy zgłosił się obywatel Nepalu. Poinformował, że z jego mieszkania zniknęła karta bankomatowa. Od początku swoje podejrzenia kierował w stronę znajomego obywatela Gruzji, który był u niego w odwiedzinach.

- Policjanci szybko potwierdzili przypuszczenia pokrzywdzonego. Ustalono, że 28‑letni Gruzin trzykrotnie włamał się na konto bankowe pokrzywdzonego, wykorzystując skradzioną kartę do wypłaty gotówki. Łącznie z rachunku zniknęło 1100 złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Za to przestępstwo grozi Gruzinowi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja nie informuje, na co mężczyzna wydał wypłacone z konta swojego kolegi pieniądze.

