Obcokrajowiec okradł kolegę obcokrajowca. Rawiccy policjanci postawili mu zarzut

Joanna Haliasz
2026-05-14 12:26

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Poszkodowany mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, żeby powiadomić o kradzieży i podejrzeniach, kto za nią stoi.

Obcokrajowiec okradł kolegę obcokrajowca. Rawiccy policjanci postawili mu zarzut

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Odwiedziny z kradzieżą

W miniony poniedziałek (11 maja) do rawickiej komendy zgłosił się obywatel Nepalu. Poinformował, że z jego mieszkania zniknęła karta bankomatowa. Od początku swoje podejrzenia kierował w stronę znajomego obywatela Gruzji, który był u niego w odwiedzinach.

- Policjanci szybko potwierdzili przypuszczenia pokrzywdzonego. Ustalono, że 28‑letni Gruzin trzykrotnie włamał się na konto bankowe pokrzywdzonego, wykorzystując skradzioną kartę do wypłaty gotówki. Łącznie z rachunku zniknęło 1100 złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Za to przestępstwo grozi Gruzinowi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja nie informuje, na co mężczyzna wydał wypłacone z konta swojego kolegi pieniądze. 

I Mistrzostwa Leszna gry w kapsle 2025

Polecany artykuł:

11-latka na rowerze zderzyła się z samochodem osobowym. Groźne zdarzenie w Śmig…
"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Pytanie 1 z 17
Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu?
Euforia QUIZ