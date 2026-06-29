Byki wykorzystały kłopoty Stali

Przed meczem okazało się, że w ekipie gospodarzy prócz Jacka Holdera zabraknie jednak Adama Bednara. To zwiększyło szanse Leszczynian na sukces. Mecz był też zagrożony poprzez nadchodzące burze, więc na torze znalazła się plandeka. Tor, szczególnie na starcie był inny i na początku okazał się zaskoczeniem dla miejscowych. Byki rozpoczęły bardzo mocno, bo od dwóch dubletów, po których było 10:2. Stal jednak dość szybko się otrząsnęła i zaczęła odrabiać straty, a zaskoczeniem była postawa Oskara Chatłasa. To ten mało doświadczony zawodnik zrobił różnicę i to on dwukrotnie przyjeżdżał na drugim miejscu za kolegą z drużyny, co przekładało się na podwójne wygrane gospodarzy.

Po 7 biegu mecz rozpoczynał się od nowa, bo był już remis 21:21. Od 9 biegu jednak znów przewagę zaczęli zyskiwać Leszczynianie, a 13 bieg ostatecznie zagwarantował gościom pełną pulę. Wtedy Cook z Pawlickim rozprawili się z Thomsenem i Chatłasem, prowadząc przed biegami nominowanymi 44:34. Biegi nominowane także należały do zespołu trenera Rafała Okoniewskiego, bo w nich świetną dyspozycję potwierdzili Cook, Zengota oraz Rew. W okazałej wygranej 53:37 nie przeszkodziła słabsza postawa Piotra Pawlickiego oraz Nazara Parnitskyiego.

Były starty, była dobra jazda po trasie. Fajny był też ten 15 bieg z Benem, gdzie dobrze wyjechaliśmy z łuku. Wiemy jak ważny był to mecz dla nas w kontekście play-off, więc ,,mission complete” - powiedział Grzegorz Zengota.

Unia była po prostu lepsza. W tych pierwszych wyścigach robotę nam zrobił Oskar Chatłas, dlatego trzymaliśmy się wynikowo. Potem zabrakło nam po prostu zawodników. Wiemy wszyscy, że zabrakło nam dwóch kluczowych zawodników. Gratuluję gościom. Potwierdzili, że mają mocną drużynę – powiedział Piotr Paluch, trener Gezet Stali Gorzów.

Gezet Stal Gorzów - FOGO Unia Leszno 37:53

Gezet Stal: Paweł Przedpełski - 8+1 (1,1*,3,1,2,0), Oskar Chatłas - 4+2 (2*,2*,0,0,0), Jack Holder – ZZ, Marcel Szymko – NS, Anders Thomsen - 12 (2,3,2,3,1,1), Oskar Paluch - 6+1 (0,3,1*,d,2), Igor Kordun - 1 (1,0,-), Mathias Pollestad - 6+1 (0,1*,2,0,0,3)

FOGO Unia: Grzegorz Zengota - 12+2 (2*,2,3,3,2*), Janusz Kołodziej – NS, Ben Cook - 15 (3,3,3,3,3), Cooper Rushen - 1 (1,-,-,-,-), Piotr Pawlicki - 6+1 (0,1,2,2*,1), Nazar Parnicki - 5+2 (2*,0,0,1*,2), Kacper Mania - 4 (3,0,0,1), Keynan Rew - 10+2 (3,1*,2*,1,3)

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