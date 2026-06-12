Najstarsze miasta w województwie wielkopolskim

Pierwszym skojarzeniem każdego, kto myśli o tym regionie, jest bez wątpienia Poznań. Stolica Wielkopolski, miasto na prawach powiatu, to potężny ośrodek o ponad tysiącletniej tradycji. Jednak Wielkopolska słynie nie tylko z Poznania, ale też z mniejszych miast i miejscowości, których metryka potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnych historyków. Spór o to, które z nich jest „najstarsze”, trwa od dekad.

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Które miasto w Wielkopolsce jest najstarsze?

W województwie wielkopolskim znajduje się obecnie 119 miast. Stolicą jest Poznań, którego gród na Ostrowie Tumskim powstał już w VIII lub IX wieku, a prawa miejskie na prawie magdeburskim nadano mu w 1253 roku. Ale to nie Poznań dzierży tytuł najstarszej lokacji czy najwcześniejszej wzmianki.

Prawdziwym rekordzistą w kategorii „metryka pisana” jest Kalisz. Często nazywa się go najstarszym miastem w Polsce, ponieważ rzymski geograf Klaudiusz Ptolemeusz wspomniał o miejscowości Kalisia już w II wieku naszej ery. Choć Kalisz lokację na prawie niemieckim otrzymał w 1257 roku (czyli później niż Poznań), jego starożytny rodowód jest unikalny w skali kraju.

Jeśli jednak spojrzymy na najstarsze udokumentowane lokacje miejskie w regionie, na czele wysuwa się Gniezno. Pierwsza stolica Polski i miasto św. Wojciecha otrzymało prawa miejskie przed 1239 rokiem, co czyni je najstarszą udokumentowaną lokacją w Wielkopolsce.

W czołówce historycznych perełek znajdują się również:

Pyzdry – jedno z najstarszych miast lokacyjnych, wzmiankowane już w 1232 roku, z prawami miejskimi nadanymi przed 1257 rokiem.

– jedno z najstarszych miast lokacyjnych, wzmiankowane już w 1232 roku, z prawami miejskimi nadanymi przed 1257 rokiem. Lądek – miejscowość o imponującej metryce, lokowana już w 1250 roku.

– miejscowość o imponującej metryce, lokowana już w roku. Konin – choć lokowany w 1293 roku, słynie z najstarszego znaku drogowego w Polsce – Słupa Konińskiego z 1151 roku, który wyznaczał połowę drogi między Kruszwicą a Kaliszem.

Pozostałe miejscowości, które mogą pochwalić się niezwykle długą historią, sprawdzisz w galerii poniżej.