​Byki z pełną pulą! Żużlowcy FOGO Unii Leszno bliżej play-off

Bliżej play-off

To miał być mecz kolejki i na pewno nie zawiódł kibiców, o czym świadczy jego zaciętość. Goście początkowo dzielnie się trzymali Byków, bo przegrywali różnicą dwóch punktów, a więc taką różnicą, jaką wygrali pierwszy mecz na Motoarenie. Potem jednak zaatakowali gospodarze, którzy w środkowej części spotkania wygrali trzy wyścigi z rzędu i odskoczyli na 35:25, a wszystko rozpoczęło się od podwójnego triumfu pary: Pawlicki-Parnitskyi nad Heiselbergem i Michelsenem. Przed biegami nominowanymi goście odrobili cztery punkty, ale Byki nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa. W ostatnim biegu, wygrywając 4:2 za sprawą Cooka i powracającego do formy Kołodzieja przypieczętowali zwycięstwo za trzy punkty, triumfując 49:41. Fanów Byków cieszy szczególnie postawa najstarszego w zespole wspomnianego Kołodzieja. Z nim w formie o te kolejne zwycięstwa i marsz do play-off powinno być łatwiej.

- Jestem dumny, że wygraliśmy te zawody i zgarnęliśmy bonus, bo naprawdę bardzo nam na tym zależało. Torunianie naprawdę super się zaczęli dopasowywać do tego toru i zaczęli jeździć coraz szybciej, więc mieliśmy nadzieję, że dowieziemy już ten świetny wynik, który wcześniej wypracowaliśmy do końca i udało się, więc to jest największa radość. Dla mnie nieważne, ile punktów zrobiłem, co się stało ważne, że po prostu wygraliśmy, bo każdy - może nie każdy - ale kilka osób narzekało, że nie wygraliśmy w tym Toruniu itd. Ja uważałem znowu, że mieliśmy tam bardzo dużo szczęścia i ten wynik był naprawdę świetny, więc tak czułem, że jest opcja wywalczenia bonusa, jeśli oczywiście te zawody nam się poukładają. I to się stało, więc to jest najważniejsze i moim zdaniem to jest właśnie teraz ten sukces nasz. Nie wygraliśmy w Toruniu, ale po prostu tutaj zdobyliśmy bonus. A pamiętajmy, że mieliśmy takie sezony, że praktycznie nie zdobywaliśmy tych bonusów. A dopiero zaczęliśmy rundę, gdzie są rewanże i po prostu od razu mamy bonus, więc to jest niesamowite i to z Toruniem - mówił Janusz Kołodziej, kapitan leszczyńskiej drużyny, który był w ekipie gospodarzy najskuteczniejszy, zdobywając 11 punktów.

Pozostałe punkty dla FOGO Unii zdobywali: Parnitskyi – 10, Cook - 9, Pawlicki – 8, Rew – 7, Zengota – 2, Mania – 1, Konieczny – 1.

Po tej wygranej FOGO Unia Leszno znalazła się na fotelu wicelidera PGE Ekstraligi.

Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa SA dla "Super Expressu"