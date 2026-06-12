Regionalny nokaut: Powiat leszczyński najlepszy w całej Polsce!
Największą sensacją tegorocznego rankingu jest powiat leszczyński, który w kategorii powiatów ziemskich zajął 1. miejsce w Polsce. Z indeksem 4,61 zdeklasował on rywali z całego kraju, wyprzedzając m.in. powiat siedlecki i przemyski. Starosta Maciej Wiśniewski podkreśla, że ten sukces to zasługa żelaznej dyscypliny budżetowej oraz ogromnej energii mieszkańców. Powiat ten uzyskał najwyższą możliwą notę (1,00) w zakresie relacji zobowiązań do dochodów, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych finansowo miejsc w kraju.
Krezusi pod Lesznem: Tu pieniędzy nie brakuje
Finansowa elita regionu skupia się w gminach miejsko-wiejskich, które najlepiej poradziły sobie z nowym systemem finansowania opartym na dochodach podatników.
- Stęszew: Absolutna czołówka – 4. miejsce w Polsce w swojej kategorii.
- Osieczna: Regionalny mocarz, który zajął wysokie 8. miejsce w kraju. Gmina ta imponuje nadwyżką operacyjną (wskaźnik 0,85), co pozwala jej na szerokie plany inwestycyjne.
- Gostyń: Kolejny sukces regionu – 14. miejsce w Polsce.
Wśród gmin wiejskich bezkonkurencyjne są Komorniki (6. miejsce w kraju), a w kategorii miast wysoką pozycję utrzymało Puszczykowo (9. miejsce).
Bolesna prawda: Samorządy na finansowym zakręcie
Mimo ogólnej poprawy sytuacji finansowej samorządów w 2025 roku, niektóre wielkopolskie gminy muszą bardzo ostrożnie oglądać każdą złotówkę. Szokuje sytuacja gminy Grzegorzew, która w kategorii gmin wiejskich zajęła drastycznie niskie 1454. miejsce na 1459 badanych jednostek w całej Polsce.
W szeroko pojętym regionie leszczyńskim do „finansowej drugiej ligi” wpadły:
- Pakosław (powiat rawicki): Zajął odległe 992. miejsce wśród gmin wiejskich.
- Wijewo (powiat leszczyński): Uplasowało się na 584. pozycji.
- Jutrosin: W kategorii gmin miejsko-wiejskich zajął 650. miejsce w kraju.
Ciekawie wypada samo miasto Leszno (na prawach powiatu), które zajęło solidne, ale niezbyt imponujące 50. miejsce. To paradoks – miasto Leszno wypada w rankingu znacznie słabiej niż otaczający je powiat ziemski, który jest liderem ogólnopolskim.
Dlaczego jedni bogacą się szybciej?
Kluczem do zmian w rankingu była fundamentalna reforma dochodów samorządowych. Od 2025 roku budżety gmin nie zależą już tylko od udziału w podatku PIT, ale od realnych dochodów podatników mieszkających na ich terenie. Oznacza to, że gminy, które przyciągają zamożnych mieszkańców i wspierają lokalny biznes, drastycznie awansowały. Te samorządy, które opierają się głównie na subwencjach, mogą w najbliższych latach odczuwać coraz większy dystans do regionalnych liderów.
źródło: Ranking Finansowy Samorzadów 2025