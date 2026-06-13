Trwa Ultramaraton Wsparcia i piknik rodzinny w Lesznie [ZDJĘCIA/FILM]

Joanna Haliasz
2026-06-13 11:26

To trzecia edycja tego wydarzenia. Po raz drugi po to, by pomóc Liliance z Kąkolewa. Można biegać, maszerować z kijami, wiosłować i korzystać z wielu atrakcji podczas pikniku rodzinnego.

Ultramaraton pomocy

Ultramaraton Wsparcia rozpoczął się dziś (13 czerwca) o godz. 10:00 na ul. Jesionowej 13 w Lesznie. W kolorowym konfetti wystartowało ponad 80 biegaczy i kijkarzy. Można dołączyć w dowolnym momencie i na dowolny dystans, jest na to całe 24 godziny.

- Ciśniemy od początku na maksa. Nastawienie bojowe. Wstępnie 8 godzin, a ile z tego wyjdzie zobaczymy - mówił biegający Patryk z Q19 Leszno.

- Totalnie na luzie, to ma być tylko i wyłącznie zabawa. Główny plan - przetrwać 4 godziny - mówił Radiu Eska Tomasz Kucharski, który biegnie bez przeciwdeszczowej kurtki, w bluzie dresowej. - Pot się pomiesza z deszczem i to już  nie będzie miało żadnego znaczenia później - dodaje z uśmiechem.    

Do godz. 15:00 trwa tam piknik rodzinny, podczas którego również zbierane są środki na leczenie i rehabilitację Lilianki z Kąkolewa.  

- Będzie występ cheerleaderek naszych leszczyńskich, klub karate INARI Leszno przygotował pokaz, dziewczyny na szarfach z Moondance, oprócz tego są dostępne masaże, strefa gastronomiczna od Koła Gospodyń Wiejskich z Kąkolewa, stoisko strażaków OSP Kąkolewo i żużlowca Huberta Jabłońskiego - wymienia Maria Hampel, współorganizatorka Ultramaratonu Wsparcia. 

Na najmłodszych czekają też m.in. tatuaże i warkoczyki. 

Ultramaraton Wsparcia zakończy się jutro o godz. 10:00 i trwa także przez całą noc. 

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