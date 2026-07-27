Byki z Unii Leszno po dwóch stronach barykady. Cook lepszy od Pawlickiego

Byki w Rybniku

W meczu mieliśmy dwa leszczyńskie akcenty. Zdecydowanie lepiej to spotkanie wspominał będzie Ben Cook. Filigranowy Australijczyk był wyróżniającą się postacią meczu, zdobywając 9 punktów i wygrywając ostatni bieg, w którym pokonał Bartosza Zmarzlika. Polska przez cały mecz goniła. Przewaga rywala wynosiła chwilami już 10 punktów. W końcówce pojawiła się jeszcze szansa na remis, ale rywal się obronił i wygrał towarzyską potyczkę 49:41.

Ogromne kłopoty w zespole ,,biało-czerwonych” miał Piotr Pawlicki, który najpierw zatarł silnik, a potem nie mógł znaleźć prędkości i co raczej się temu zawodnikowi nie zdarza nie wywalczył choćby punktu. Większe, lub mniejsze problemy mieli też jednak także, jego brat: Przemysław, ale również Kacper Woryna, czy Patryk Dudek. Liderami Polski byli: Dominik Kubera oraz Bartosz Zmarzlik, choć i oni nie ustrzegli się pojedynczych wpadek.

Wynik meczu? Polska – Australia 41:49

Polska: Kacper Woryna - 3+2 (1*,d,0,-,2*), Dominik Kubera - 13 (2,3,2,3,3,0), Patryk Dudek - 10 (1,2,2,1,1,3), Piotr Pawlicki - 0 (d,0,0,-,0), Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,2,1,3,1), Przemysław Pawlicki - 2 (0,1,0,-,1)

Australia: Brady Kurtz - 11+1 (3,1,3,2,2*), Rohan Tungate - 6 (0,3,1,2,0), Jason Doyle - 9 (3,0,3,0,3), Ryan Douglas - 7+2 (2*,2,1,0,2*), Max Fricke - 7 (2,1,3,0,1), Ben Cook - 9+1 (1*,2,1,2,3)

Lemury...z Romanówki