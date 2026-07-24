Nagrani poszukiwani

Fotele ogrodowe skradzione zostały ze sklepu w Górze w nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20 lipca). Monitoring uwiecznił dwie osoby ubrane na ciemno poruszające się między asortymentem pod sklepową wiatą. Widac na nim m.in. jak jedna z osób wynosi zawieszoną na ramieniu metalową podstawę fotela bujanego, a druga podwieszane siedziska. Straty oszacowano na ok. 2 tys. złotych.

- Policjanci prowadzą czynności mające na celu zatrzymanie osób odpowiedzialnych za kradzież. Część mienia została odzyskana – przekazała Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze, nie podając jednak więcej szczegółów.

W mieszkaniu i sklepie

Górowska policja opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych także inny nagranie. Za ich pomocą prosi o pomoc w ustaleniu sprawców kradzieży pieniędzy. Doszło do niej na terenie gminy Jemielno. Widać na nim podejrzewanych o to kobietę i mężczyznę. Para zapukała do domu jednej z mieszkanek prosząc o niewielką pomoc. Okradli ją, gdy kobieta przeszła do innego pomieszczenia, żeby ją spełnić. Z nieoficjalnych informacji wynika, że straciła kilka tys. złotych.

Mniejszą stratę spowodował także mężczyzna, poszukiwany za kradzież w sklepie spożywczym.