Sześć ofert na budowę drogi do szpitala w Lesznie. Kiedy ruszą prace?

Łącznik do szpitala

Do przetargu zgłosiło się 6 firm. Zaproponowali ceny od ponad 6,7 mln złotych do blisko 9,5 mln złotych. Teraz wszystkie zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Następnym etapem będzie wybór wykonawcy.

- Planowane połączenie drogowe ma ułatwić komunikację z leszczyńskim szpitalem tworząc alternatywny dojazd. W ramach zadania powstanie nowa droga, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie oraz zieleń – informuje Urząd Miasta Leszna.

Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwsza część prac to budowa połączenia od ulicy Cypryjskiej do Sygietyńskiego. Miasto pozyskało na ponad 2 mln złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Drugi etap obejmuje przebudowę ul. Portugalskiej od Cypryjskiej do Ronda Roszarnia oraz modernizację ul. Szpitalnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z Sygietyńskiego.

Realizacja pierwszego etapu prac planowana jest jeszcze w tym roku.

10. Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie koło Leszna