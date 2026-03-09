Prezentacja i pytania o żużel

Podczas castingu uczestniczki zaprezentowały się przed jury i opowiedziały o sobie. Musiały też odpowiedzieć na pytania dotyczące żużla i klubu. W komisji znaleźli się m.in. wieloletnia podprowadzająca Unii Katarzyna Szczepaniak, przedstawiciel działu marketingu Joachim Piwek oraz żużlowiec Nazar Parnitskyi.

Nowe stroje i współpraca

Casting odbył się w showroomie leszczyńskiej marki LOU, która rozpoczęła współpracę z klubem i przygotowuje projekty strojów dla tegorocznych podprowadzających. Kandydatki mogły zaprezentować się także w prototypie jednego z kostiumów.