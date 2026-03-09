Casting na podprowadzające FOGO Unii Leszno

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-09 10:23

W Dzień Kobiet odbył się casting na podprowadzające FOGO Unia Leszno na sezon 2026. Do klubu wpłynęło około 70 zgłoszeń od kobiet, które chciałyby pojawiać się podczas meczów żużlowych i tworzyć oprawę spotkań na Stadion im. Alfreda Smoczyka. Do kolejnego etapu zaproszono kilkanaście kandydatek.

Prezentacja i pytania o żużel

Podczas castingu uczestniczki zaprezentowały się przed jury i opowiedziały o sobie. Musiały też odpowiedzieć na pytania dotyczące żużla i klubu. W komisji znaleźli się m.in. wieloletnia podprowadzająca Unii Katarzyna Szczepaniak, przedstawiciel działu marketingu Joachim Piwek oraz żużlowiec Nazar Parnitskyi.

Casting na podrpowadzające Unii Leszno
Galeria zdjęć 3

Nowe stroje i współpraca

Casting odbył się w showroomie leszczyńskiej marki LOU, która rozpoczęła współpracę z klubem i przygotowuje projekty strojów dla tegorocznych podprowadzających. Kandydatki mogły zaprezentować się także w prototypie jednego z kostiumów.

Polecany artykuł:

Pożar w zakładzie ogrodniczym w Lesznie. Jedna osoba została poszkodowana
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10!
Pytanie 1 z 10
Na podstawie jego powieści Kubrick nakręcił swoją "2001: Odyseja kosmiczna". Mowa o legendzie SF, czyli...