Pożar w zakładzie ogrodniczym w Lesznie. Jedna osoba została poszkodowana

Joanna Haliasz
2026-03-09 10:12

Poszkodowany został właściciel zakładu ogrodniczego przy ul. Kosmonautów, który podtruł się dymami pożarowymi. Przyczyny pożaru ustali policja.

Zgłoszenie o pożarze przy ul. Kosmonautów wpłynęło do strażaków dziś (9 marca) o godz. 4.39. Na miejsce wysłanych zostało 6 zastępów, a pierwsze z nich dotarły tam o 4:48.

Gdy strażacy dojechali na miejsce, pożarem objęta była część kotłowni i tunele foliowe. Właściciele gospodarstwa ogrodniczego podjęli próbę ugaszenia ognia, ale niestety nie byli sami w stanie sobie z nim poradzić. Niestety, w trakcie działań właściciel zakładu źle się poczuł, prawdopodobnie z powodu podtrucia dymami pożarowymi i po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków został zabrany do szpitala na badania.

Pomocna okazała się strażakom także drabina mechaniczna i dron, wykorzystana m.in. do poszukiwania zarzewi ognia.

Spaliło się pomieszczenie kotłowni, tunele foliowe, maszyna do produkcji torfu oraz rośliny i doniczki. Straty oszacowano na 60 tys. złotych.

Przyczyny pożaru ustali policja, ale prawdopodobnie doprowadziła do niego wada urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Działania strażaków przy ul. Kosmonautów trwały blisko 3 godziny i zakończyły się kilak minut po godz. 7:00. 

