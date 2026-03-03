Z jajem i ze smakiem – Wielkanocne świętowanie w Wilkowicach

Już 7 marca 2026 roku mieszkańcy powiatu leszczyńskiego będą mieli okazję poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – Konkursie z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną.

Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00 w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 28 w Wilkowicach (powiat leszczyński).

Palmy i wielkanocne smaki w roli głównej

Podczas konkursu zaprezentowane zostaną najpiękniejsze palmy wielkanocne oraz najsmaczniejsze potrawy inspirowane świątecznym stołem – zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. To doskonała okazja, by podziwiać kunszt rękodzielniczy, kreatywność uczestników oraz bogactwo lokalnych receptur, które od lat stanowią ważny element wielkopolskiego dziedzictwa.

Nie zabraknie tradycyjnych wypieków, regionalnych przysmaków i pomysłowych interpretacji klasycznych dań. Wszystko w klimacie zbliżających się świąt.

Atrakcje i koncert Andrzeja Cierniewskiego

Organizatorzy zadbali również o część artystyczną oraz dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Gwiazdą wydarzenia będzie koncert Andrzej Cierniewski, który wprowadzi uczestników w wyjątkowy, świąteczny nastrój.

To wydarzenie ma nie tylko charakter konkursowy, ale przede wszystkim integracyjny. Będzie doskonałą okazją do wspólnego celebrowania tradycji, spotkań sąsiedzkich i budowania lokalnej wspólnoty.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie i rozwijanie wielkanocnych zwyczajów zakorzenionych wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz promocja aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych.

Zapowiada się prawdziwie świąteczne popołudnie w Wilkowicach. Warto zarezerwować czas i być częścią tego wyjątkowego wydarzenia!

