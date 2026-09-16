"Pachniało" z daleka

Do zdarzenia doszło w piątek (11 września) około godz. 20:00. Trwało akurat Święto Rawicza. Ulicami miasta poruszało się wielu pieszych i zauważyć można też było zwiększoną liczbę policyjnych patroli.

- Rawiccy kryminalni patrolujący rejon imprezy zauważyli młodzieńca, od którego wyraźnie czuć było charakterystyczną woń marihuany. Kiedy mundurowi podjęli próbę legitymowania, mężczyzna nagle rzucił się do ucieczki. Jego rajd nie trwał jednak długo – profesjonalna i szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na błyskawiczne ujęcie uciekiniera. Szybko wyszło na jaw, co było powodem jego paniki. W plecaku 26-letniego mieszkańca gminy Pakosław policjanci zabezpieczyli ponad 15 gramów marihuany oraz niemal 4 gramy haszyszu - mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Zatrzymany młody mężczyzna został przewieziony do pobliskiej jednostki policji, gdzie następnie usłyszał zarzuty związane z posiadaniem środków odurzających. Zgodnie z polskim prawem, za posiadanie substancji odurzających grozi mu kara do 3 lat więzienia. Zatrzymany 26-latek był już w przeszłości był karany za inne przestępstwa. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

Street-art na murach aresztu