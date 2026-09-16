Nielegalna uprawa

Na trop 34-latka wpadli policjanci kryminalni leszczyńskiej komendy. Ustalili, że mieszkaniec gminy Święciechowa w swoim domu posiada nielegalną uprawę marihuany.

- Po wejściu do mieszkania okazało się, że mężczyzna w pokojach mieszkalnych uprawiał około 50 krzewów konopi indyjskich. Rośliny miały różne rozmiary - od kilkunastu centymetrów do nawet ponad jednego metra wysokości. Dodatkowo policjanci znaleźli prawie 250 gramów gotowego suszu marihuany - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

34-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzuty posiadania oraz uprawy znacznych ilości marihuany. Prokuratura Rejonowa w Lesznie zastosowała wobec podejrzanego poręczenie majątkowe i policyjny dozór. 34-letniemu hodowcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

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