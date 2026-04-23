Zgodnie z planami magistratu, wiosenne dekoracje mają nadać sercu miasta świeży i radosny charakter. Nowa instalacja na ulicy Wróblewskiego stanowi kontynuację działań, które wcześniej objęły inne części starówki.

Szczegóły nowej instalacji na Wróblewskiego

Tym razem postawiono na formy przypominające klasyczne lampiony, wykonane z kolorowych, ażurowych splotów. Instalacja charakteryzuje się kilkoma cechami:

Kolorystyka: Wśród ozdób dominują odcienie niebieskiego, różu, zieleni oraz żółci.

Efekt świetlny: Ażurowa konstrukcja przepuszcza promienie słoneczne, co tworzy na fasadach kamienic i bruku naturalną grę świateł i cieni.

Wpływ na przestrzeń: Dekoracje nadają wąskiej ulicy nową głębię i wizualnie ożywiają tę część centrum.

Kontynuacja wiosennych zmian w Lesznie

Ulica Wróblewskiego to kolejny punkt na mapie miasta, który zyskał sezonową oprawę. Wcześniej na ulicy Słowiańskiej zamontowano półprzezroczyste elementy przypominające chmury, a ulica Bracka została udekorowana siecią wielokolorowych, kulistych girland.

Magistrat wskazuje, że celem tych działań jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom, zachęcającej do spacerów po starówce.

