Nowa odsłona ulicy Wróblewskiego w Lesznie. Ażurowe ozdoby uzupełniły wystrój starówki [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-23 13:43

Centrum Leszna przeszło kolejny etap zapowiadanych zmian wizualnych. Po montażu instalacji na ulicach Słowiańskiej i Brackiej, wiosenna metamorfoza objęła teraz ulicę Wróblewskiego. Nad głowami przechodniów pojawiły się kolorowe, ażurowe lampiony, które zmieniły estetykę tego miejsca.

Zgodnie z planami magistratu, wiosenne dekoracje mają nadać sercu miasta świeży i radosny charakter. Nowa instalacja na ulicy Wróblewskiego stanowi kontynuację działań, które wcześniej objęły inne części starówki.

Szczegóły nowej instalacji na Wróblewskiego

Tym razem postawiono na formy przypominające klasyczne lampiony, wykonane z kolorowych, ażurowych splotów. Instalacja charakteryzuje się kilkoma cechami:

  • Kolorystyka: Wśród ozdób dominują odcienie niebieskiego, różu, zieleni oraz żółci.
  • Efekt świetlny: Ażurowa konstrukcja przepuszcza promienie słoneczne, co tworzy na fasadach kamienic i bruku naturalną grę świateł i cieni.
  • Wpływ na przestrzeń: Dekoracje nadają wąskiej ulicy nową głębię i wizualnie ożywiają tę część centrum.

Kontynuacja wiosennych zmian w Lesznie

Ulica Wróblewskiego to kolejny punkt na mapie miasta, który zyskał sezonową oprawę. Wcześniej na ulicy Słowiańskiej zamontowano półprzezroczyste elementy przypominające chmury, a ulica Bracka została udekorowana siecią wielokolorowych, kulistych girland.

Magistrat wskazuje, że celem tych działań jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom, zachęcającej do spacerów po starówce. 

