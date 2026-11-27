Czy to oni?

Na nagraniu, w posiadaniu którego są policjanci widać, że kierowca BMW jedzie z dużą prędkością, a za przednią szybą jest ciemno. Prędkościomierz pokazuje w pewnym momencie blisko 240 km/h. Nagranie opublikowała m.in. Telewizja WTK.

Wczoraj do policjantów dotarł materiał filmowy, na którym widać młode osoby podróżujące samochodem z dużą prędkością. Nagranie jest obecnie szczegółowo analizowane. Policjanci ustalają m.in. czy zostały one zarejestrowane w dniu wypadku, a jeśli tak, czy bezpośrednio przed zdarzeniem, czy też wcześniej – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane jest m.in. to, kto kierował pojazdem w chwili wypadku i jaki był jego dokładny przebieg.

Samochodem jechało troje młodych mężczyzn – dwóch 18-latków i 20-latek, wszyscy z pow. poznańskiego.

Ustalono również, że właścicielką samochodu jest matka z jednego z osiemnastolatków, który najprawdopodobniej znajdował się w pojeździe w chwili zdarzenia – mówi J. Lemański.

Do makabrycznego wypadku doszło w nocy z wtorku na środę (24/25 listopada) na drodze między miejscowościami Jasień i Piotrkowice, w gminie Czempiń. Było to o godz. 1:54. To wtedy służby ratunkowe odebrały informację o zdarzeniu, którą wysłał system eCall zamontowany w aucie. Gdy na miejsce dotarli strażacy zastali koszmarny widok. Rozbite o drzewo auto, stojące w ogniu. Chwilę potem odkryli w nim trzy zwęglone ciała.

9