Bloki do 18 metrów i domy jednorodzinne. Co dokładnie ma tam powstać?

Wniosek dewelopera dotyczy niezabudowanych terenów rolniczych przy wylotówce z miasta, sąsiadujących z torami kolejowymi oraz granicą gminy Lipno. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, obszar ten ma zostać przeznaczony pod zróżnicowaną zabudowę. Planuje się tam strefę budynków wielorodzinnych do pięciu kondygnacji nadziemnych oraz niższe domy jednorodzinne (do dwóch kondygnacji i 10 metrów wysokości), a także obiekty handlowo-usługowe .

Podczas sesji radny Adam Kośmider dopytywał, na jakie dokładnie parametry zabudowy pozwoli inwestorowi uchwalenie nowego planu. Pytany o szczegółowe gabaryty nowej zabudowy przy ul. Poznańskiej, miejski architekt Bartosz Adamczak zwrócił uwagę na obowiązujące ramy formalne:

„ZPI, czyli szczególna forma planu miejscowego, będzie musiał spełniać wytyczne zapisane w przyjętym przez radnych planie ogólnym miasta. W przypadku zabudowy mieszkaniowej plan ogólny zakłada na tym terenie wysokość budynków do 18 metrów” .

Urzędnicy zaznaczają, że dokładna liczba bloków, domów oraz mieszkań zostanie określona w toku dalszych prac projektowych i konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Gronowo rozbudowuje sie także w centralnej części dzielnicy. Niebawem powstaną nowe bloki, które zakryją widok na kościół - zobaczcie inwestycje na zdjęciach:

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Inwestor wyłoży miliony na drogi? Twardy warunek samorządu

Jeden z najważniejszych wątków dyskusji dotyczył skomunikowania planowanego osiedla z układem drogowym miasta. Wniosek dewelopera obejmuje deklarację współfinansowania budowy nowej drogi publicznej klasy zbiorczej.

Wśród radnych pojawiły się pytania o zabezpieczenie interesów miasta, aby koszt budowy infrastruktury nie spadł na samorząd już po wybudowaniu bloków. Przedstawiciel urzędu odniósł się do kwestii prawnych gwarancji realizacji inwestycji drogowej:

„Uchwalenie planu miejscowego zostanie poprzedzone podpisaniem umowy urbanistycznej w formie aktu notarialnego. To w niej zostaną określone szczegóły, w tym precyzyjna kwota finansowania inwestycji uzupełniającej” .

W odpowiedzi na pytania o konkretne nakłady finansowe spółki VISHOME, architekt miejski podał sumę, jaka pojawiła się we wstępnych dokumentach złożonych w urzędzie:

„Inwestor, składając wniosek, zadeklarował wstępnie kwotę 2 milionów złotych na budowę tego układu komunikacyjnego”.

Decyzja zapadła

Po przedstawieniu wyjaśnień przez miejskiego architekta i omówieniu szczegółów wniosku nastąpiło formalne głosowanie. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Przed deweloperem i urzędem teraz czas na ustalenie szczegółów oraz konsultacje z mieszkańcami.