Dachowanie na S5. Jedna osoba w szpitalu

Do wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, około godziny 17:45 na trasie S5 pomiędzy węzłami Kościan Północ i Kościan Południe.. Zderzyły się tam Hyundai i Toyota.

Według wstępnych ustaleń policji, 64-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, który prowadził Hyundaia, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Jego samochód uderzył w Toyotę, którą kierował 43-letni obywatel Ukrainy.

Siła zderzenia wyrzuciła oba auta poza drogę, a Hyundai dachował.

Kierowca Toyoty został przewieziony do szpitala na badania. Na razie nie wiadomo, jak poważne odniósł obrażenia. 64-latek z Hyundaia był trzeźwy, ale ponieważ nie można go było zbadać alkomatem, pobrano mu krew do dalszych testów. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia teraz policja.