Wczoraj (20 listopada) ok. godz. 16:00 strażacy w Rawiczu odebrali zgłoszenie o pożarze w kotłowni, mieszczącej się w budynku sali bankietowej. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej. Wszyscy, którzy w tym czasie przebywali w budynku sami go opuścili.

Jedna osoba, która przebywała w budynku w chwili powstania pożaru, wymagała pomocy medycznej. Poszkodowana została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do Szpitala Powiatowego w Rawiczu – informuje Rafał Spychalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Cała akcja gaśnicza trwała ok. 2 godziny. Brali w nich udział strażacy JRG Rawicz oraz druhowie OSP Szymanowo, OSP Zielona Wieś, OSP Sarnowa i OSP Słupia Kapitulna.

Podczas akcji gaśniczej ratownicy wynieśli z budynku cztery butle z gazem propan-butan, które następnie schłodzono prądem wody – dodaje R. Spychalski.

Pożarem zniszczona została kotłownia z wyposażeniem oraz jedna ściana działowa obiektu. Na miejsce wezwany został powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który zdecydował o wyłączeniu go z użytkowania.

Straty nie zostały jeszcze oszacowane. Przyczyna pożaru pozostaje na razie nieznana.

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