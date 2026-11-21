Dzień otwarty dla mieszkańców: Zobacz zabytkowe wnętrza od środka

Dziś, w sobotę 21 listopada, inwestor zorganizował specjalny Dzień Otwarty dla leszczynian. Chętni mogą bezpłatnie zwiedzić wnętrza budynku z przewodnikiem i obejrzeć miejsca, do których przez lata dostęp mieli wyłącznie pracownicy. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem – wszystkie darmowe wejściówki na trasy zwiedzania rozeszły się w zaledwie kilka godzin.

Podczas zwiedzania mieszkańcy zaglądają do dawnych sal operacyjnych, pomieszczeń technicznych oraz skarbca ze starym sejfem. Dla wszystkich chętnych bez zapisów przygotowano liczne atrakcje na dziedzińcu i w holu głównym: strefę zegarmistrza, wystawę zabytkowych aut, pokazy i warsztaty, a także darmowe pocztówki i ciepłą zupę.

„Zanim rozpoczniemy prace budowlane, chcieliśmy dać mieszkańcom okazję do zobaczenia budynku od wewnątrz. Choć leszczynianie przez lata korzystali z samej poczty, większość pomieszczeń pozostawała dla nich niedostępna.”

Kamil Matysiak, przedstawiciel inwestora wyjaśnia skąd pomysł na zakup tak okazałej nieruchomości:

„Pomysł pojawił się w momencie, gdy Orange wystawiło budynek na sprzedaż. Choć mieszkam w Poznaniu, jestem z Lesznem mocno związany przez żonę, która stąd pochodzi. Od lat przyjeżdżałem tu do teściów, więc dobrze znam miasto. Sam budynek też doskonale kojarzyłem – trudno zresztą przeoczyć tak charakterystyczny gmach.”

Zobaczcie tajemnicze wnętrza starej poczty przy Słowiańskiej

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Ponad 140 lat tradycji: Pruski projekt i rejestr zabytków

Historia okazałego obiektu u zbiegu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego sięga XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1884 roku według projektu C. Kubischa, a rok później oddano gmach do użytku. W 1909 roku, ze względu na dynamiczny rozwój pocztowy, dobudowano skrzydło boczne.

Czerwona cegła, kunsztowne zdobienia z piaskowca i dach kryty naturalnym łupkiem nadają budowli wyjątkowy, neobarokowy charakter. W 1990 roku obiekt został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków.

Skarby i tajemnice: Zabytkowy sejf, zegar na fasadzie i... gazeta z 1989 roku

Największą ciekawość zwiedzających budzi potężny, ważący kilka ton stalowy sejf zlokalizowany w dawnym skarbcu. Planowana jest skomplikowana operacja logistyczna polegająca na przeniesieniu go do reprezentacyjnego holu głównego.

„Mamy pomysł, by ze starego sejfu utworzyć pewnego rodzaju kapsułę czasu. Przyszli mieszkańcy będą mogli schować w nim osobiste pamiątki. Zamkniemy go na sto lat, by kolejne pokolenia mogły przekonać się, co po sobie zostawiliśmy.” - wyjaśnia Kamil Matysiak

Drugim kluczowym akcentem jest charakterystyczny zegar na elewacji. Mechanizm przejdzie gruntowną renowację, otrzyma efektowne podświetlenie i znowu będzie precyzyjnie odmierzał czas. W częściach wspólnych pojawią się archiwalne zdjęcia i stare pocztówki, nawiązujące do historii miejsca. Co ciekawe, podczas wstępnych oględzin poddasza natrafiono na stare wiadro, w którym ukryta była gazeta z 1989 roku.

Autor: Tomasz Szymlet

Luksusowe mieszkania i nowe lokale: Co dokładnie zaplanował inwestor?

Kompleksowa rewitalizacja obejmie zarówno zabytkowy gmach od strony ulicy, jak i nowszą część w podwórzu. W parterze od ulicy Słowiańskiej powstaną lokale usługowe, na przykład kawiarnie czy gabinety. Na wyższych kondygnacjach zaplanowano wysokiej klasy lokale mieszkalne z zmodernizowanym układem wnętrz.

„W ofercie znajdą się zarówno mniejsze, jak i większe lokale. Najmniejsze będą miały około 37 metrów kwadratowych, a największe osiągną niemal 96 metrów. Przygotowujemy więc zróżnicowaną ofertę dla każdego. Ostatecznie powstanie około 60 mieszkań.”

Aby rozwiązać kwestię miejsc postojowych, na dziedzińcu powstaną dwupoziomowe platformy parkingowe. Dodatkowe garaże i stanowiska wyznaczone zostaną w niższej części budynku oraz pod kolumnami. Deweloper podjął również współpracę z miastem, deklarując sfinansowanie budowy ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Krasińskiego.

Prace budowlane ruszą w lutym i zaczną się od remontu dachu z łupka oraz czyszczenia ceglanej elewacji.

„Muszę przyznać, że miasto bardzo nas wspierało i sprawnie wydało pozwolenie na budowę. Świetnie układa się też nasza współpraca z konserwatorem zabytków. Prace elewacyjne rozpoczniemy w lutym i potrwają one około ośmiu miesięcy. Dzięki temu już wczesną jesienią przyszłego roku budynek zyska nowy blask.” dodaje Kamil Matysiak.

Całość prac budowlanych ma zakończyć się w ciągu 2 do 2,5 roku.

zobaczcie wizualizacje mieszkań, które mają powstać w budynku dawnej poczty przy Słowiańskiej.

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