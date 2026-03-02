Czarna seria trwa

Przez trzy kwarty oba zespoły szły łeb w łeb. Do przerwy nieznacznie lepsza była drużyna z Leszna, która wygrała pierwszą kwartę różnicą sześciu punktów, a w drugiej gospodarze odrobili tylko jeden punkt. Po trzeciej części gry na tablicy wyników widniał remis 58:58 i wszystko miało rozstrzygnąć się w ostatnich 10 minutach.

Decydująca okazała się czwarta kwarta, a właściwie jej początek. Gospodarze rozpoczęli ją serią 12:1, co przesądziło o losach spotkania. Novimex Polonia nie była już w stanie odrobić strat i przegrała w Pelplinie 82:75.

Liderem zespołu był Karol Kankowski, który zdobył 26 punktów. 15 „oczek” dołożył Szymon Ryżek, natomiast Wendell Mitchell został skutecznie ograniczony przez rywali i zakończył mecz z dorobkiem 11 punktów.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran