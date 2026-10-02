Decydujące starcie o brąz. Unia Leszno jedzie do Lublina

O brąz

Przed niespełna dwoma tygodniami Byki pokonały minimalnie Orlen Oil Motor Lublin w pierwszym spotkaniu o brązowe medale 46:44. Przewaga jest tak nikła, że przed rewanżem raczej wszyscy zgodnie stawiają na Koziołki, pomimo że te nie będą mogły skorzystać z usług kontuzjowanego w Lesznie – Mateusza Cierniaka. Pojedzie jednak Fredrik Lindgren, którego zabrakło na Smoczyku, a który wystartował już w ostatniej rundzie Grand Prix na toruńskiej Motoarenie.

W zespole z Leszna trochę taktycznych szachów. Trener Rafał Okoniewski ,,namieszał” numerami Pod ,,jedynkę” trafił Piotr Pawlicki, a pod ,,piątkę” Ben Cook. Drugą parę stworzą: Grzegorz Zengota i Janusz Kołodziej. Pod numerem juniorskim znalazł się znów Filip Gano, ale tam znajdzie się z całą pewnością ostatecznie Emil Konieczny, albo Kacper Mania. Jak przedstawiają się wspomniane składy.

FOGO Unia Leszno: 1. Piotr Pawlicki, 2. Keynan Rew, 3. Grzegorz Zengota, 4. Janusz Kołodziej, ,5. Benjamin Cook, 6. Nazar Parnitskyi, 7. Filip Gano

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Martin Vaculik, 10. Mateusz Cierniak (z/z), 11. Kacper Woryna, 12. Fredrik Lindgren, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Bartosz Bańbor, 15. Bartosz Jaworski

Start sobotniego spotkania w Lublinie o godzinie 19.30.

Zaorał asfalt zabrali mu traktor