Groźna kolizja na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło na ruchliwym połączeniu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza - mówi aspirant sztabowy Adrian Kramarczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

– Kierująca Volkswagenem Golfem nie zastosowała się do sygnalizatora świetlnego i nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się na oznakowanym przejeździe dla rowerów. Kierujący hulajnogą, mężczyzna w wieku 50 lat, został przewieziony do szpitala z podejrzeniem urazu prawej nogi.

Szał na hulajnogi Kukirin i problem z legalnością sprzętu

Ogromny hajp na mocne hulajnogi elektryczne, takie jak popularne modele Kukirin, widać na każdym kroku – jeżdżą na nich zarówno dorośli, jak i dzieci. Choć sprzęt bez problemu kupimy w sklepach, na drogach staje się on coraz większym wyzwaniem.

Problem polega na tym, że wiele z tych pojazdów bez trudu przekracza dopuszczalne prawem limity prędkości. Jak przyznają funkcjonariusze, polskie przepisy i możliwości techniczne patroli bywają ograniczone. Policja potrzebuje więcej specjalnych, mobilnych stacji diagnostycznych – takich, jakie posiadają niektóre większe komendy w kraju – aby móc na miejscu skutecznie sprawdzać, z jaką faktyczną prędkością mogą poruszać się kontrolowane jednoślady.

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