Pięć osób w szpitalach po wypadku koło Leszna. Dachowało BMW [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-10-02 7:05

Do zdarzenia doszło na drodze między Dobramyślą a krajową 12. Jedną z poszkodowanych osób zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dachowanie w nocy

Do wypadku doszło wczoraj (1 października) ok. godz. 23:00. Ze zgłoszenia wynikało, że pomiędzy Dobramyślą a DK 12 dachował samochód. 

- Na miejscu zastano samochód osobowy marki BMW na dachu, na poboczu. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób, trzy kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 13 do około 45 lat. Na miejsce przybyły cztery zespoły ratownictwa medycznego i jeden śmigłowiec LPR - przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. 

Na razie nie wiadomo, jakich obrażeń doznały poszkodowane w wypadku osoby.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia leszczyńska policja. 

Na miejscu wypadku obecne były m.in. 2 zastępy strażaków z JRG z Leszna oraz dwa zastępy OSP z Pawłowic i Kąkolewa. 

Zaorał asfalt zabrali mu traktor

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