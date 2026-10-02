Dachowanie w nocy

Do wypadku doszło wczoraj (1 października) ok. godz. 23:00. Ze zgłoszenia wynikało, że pomiędzy Dobramyślą a DK 12 dachował samochód.

- Na miejscu zastano samochód osobowy marki BMW na dachu, na poboczu. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób, trzy kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 13 do około 45 lat. Na miejsce przybyły cztery zespoły ratownictwa medycznego i jeden śmigłowiec LPR - przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Na razie nie wiadomo, jakich obrażeń doznały poszkodowane w wypadku osoby.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia leszczyńska policja.

Na miejscu wypadku obecne były m.in. 2 zastępy strażaków z JRG z Leszna oraz dwa zastępy OSP z Pawłowic i Kąkolewa.

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