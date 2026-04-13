Święto Teatru: Od Anny Seniuk po piłkarskie emocje

Najważniejszy punkt obchodów zaplanowano na dni od 26 do 29 kwietnia. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja „Święta Teatru”. Program jest różnorodny – od recitali (wyprzedany występ Julii Pietruchy), przez spotkania z mistrzami dubbingu, aż po klasykę w wykonaniu Jerzego Zelnika w spektaklu Król i Caryca.

Prawdziwym hitem może okazać się wizyta Anny Seniuk, która zaprezentuje swój autorski, „siedzący stand-up” pod tytułem Księga ziół. To okazja, by posłuchać anegdot z 60 lat pracy na scenie. Na zakończenie, 29 kwietnia, teatr przygotował coś dla fanów sportu – spektakl Nic się nie stało. Sara Antkowiak-Koźlik tak opisuje to nietypowe połączenie:

„Opowiada o historii piłki nożnej, o największych postaciach, o kultowych piłkarzach i trenerach. Ma na celu zjednoczyć publiczność i podnieść na duchu”.Dla najmłodszych widzów teatr przygotował sensoryczną premierę opartą na „Czterech porach roku” Vivaldiego, która odbyła się w miniony weekend i wprowadziła maluchy w świat magii teatru poprzez dotyk, wzrok i muzykę.

Fortepianowe uderzenie na jubileusz

Choć nie jest to stricte część „Święta Teatru”, w kalendarz jubileuszowy idealnie wpisał się nowy projekt muzyczny – festiwal Leszno Piano (17-19 kwietnia). Dzięki inicjatywie Patryka Piłasiewicza, w Lesznie zagoszczą gwiazdy światowych estrad, w tym laureaci konkursów szopenowskich z Włoch, USA i Polski.

Pianiści zagrają na specjalnie sprowadzonym, koncertowym fortepianie Yamaha. Choć festiwal jest osobnym wydarzeniem, pracownicy teatru przyznają, że jego pierwsza edycja to doskonały sposób na uświetnienie dziesiątych urodzin placówki. Bilety na większość wydarzeń rozchodzą się błyskawicznie, dlatego warto zaglądać do kas w poszukiwaniu ostatnich sztuk.

Harmonogram Święta Teatru w Lesznie:

26 kwietnia (piątek), godz. 18:00 – Julia Pietrucha (Recital) Wieczór pełen relaksujących brzmień i kojącego głosu. (Uwaga: Bilety wyprzedane – SOLD OUT)

(Recital) Wieczór pełen relaksujących brzmień i kojącego głosu. (Uwaga: Bilety wyprzedane – SOLD OUT) 27 kwietnia (sobota), godz. 9:00 i 11:00 – Spotkanie z Dubbingiem Wyjątkowa okazja, by poznać mistrzów użyczających głosów postaciom z takich hitów jak Vaiana, Madagaskar czy Kubuś Puchatek.

Wyjątkowa okazja, by poznać mistrzów użyczających głosów postaciom z takich hitów jak Vaiana, Madagaskar czy Kubuś Puchatek. 28 kwietnia (niedziela), godz. 18:00 – Anna Seniuk: „Księga ziół” Spotkanie z legendą polskiego kina i teatru. Aktorka w mądry i zabawny sposób podsumowuje 60 lat pracy na scenie.

Spotkanie z legendą polskiego kina i teatru. Aktorka w mądry i zabawny sposób podsumowuje 60 lat pracy na scenie. 28 kwietnia (niedziela), godz. 19:00 – „Król i Caryca” Kostiumowe widowisko historyczne o romansie Stanisława Augusta Poniatowskieg o i carycy Katarzyny II . Na scenie m.in. Jerzy Zelnik i Halina Rowicka .

Kostiumowe widowisko historyczne o romansie o i . Na scenie m.in. . 29 kwietnia (poniedziałek), godz. 18:00 – „Nic się nie stało” Spektakl o pasji, wzlotach i upadkach narodowych idoli piłki nożnej. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla kibiców sportowych.

Bilety: Dostępne w kasach Teatru Miejskiego oraz w systemie sprzedaży online. Ze względu na jubileusz, liczba miejsc na wybrane wydarzenia jest ograniczona.