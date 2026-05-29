Niezwykle brutalny atak na kobietę w Krobi. Zarzuty dla 40-latka

Mężczyzna skatował kobietę

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 25 maja w Krobi. 40-letni mężczyzna przyszedł na posesję pokrzywdzonej kobiety twierdząc, że zamieszcza w Internecie treści naruszające jego dobre imię.

- Kobieta zaprzeczyła. W trakcie kłótni kobieta uderzyła mężczyznę w tył głowy. Wówczas 40-latek zaczął ją popychać, chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Następnie mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzył jej głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Służby zaalarmowali świadkowie brutalnej sytuacji. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Posterunku Policji w Krobi, którzy zatrzymali 40-letniego sprawcę.

- Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. W chwili zatrzymania mężczyzna siedział w ogrodzie pokrzywdzonej. Miał przy sobie metalową pałkę owiniętą materiałem, która została zabezpieczona do sprawy. Jak ustalili funkcjonariusze w toku prowadzonego postępowania, przedmiot ten nie został użyty wobec pokrzywdzonej kobiety - mówi M. Curyk.

Sprawca usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią. Grozi mu za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.