Pniewianie do spotkania w Trapezie mieli na koncie zaledwie 4 punkty. Byli bez zwycięstwa, ale nie oznaczało to, że do leszczyńskiej hali przyjechali statystować. Pokazała to już I połowa, która była dość wyrównana. W 11 minucie gospodarze dopięli jednak swego, kiedy na strzał z kilkunastu metrów zdecydował się Yelishev. Goście odpowiedzieli jednak w 15 minucie i po 20 minutach, mimo kilku okazji gospodarzy wynik brzmiał 1:1.

Większa konsternacja zapanowała w 25 minucie. Po kontrze, wykończonej przez Kozaka goście objęli prowadzenie 2:1!

Szybko jednak, bo w ciągu minuty drogę do siatki gości znalazł Gallego, a w 30 minucie Leszczynianie ponownie prowadzili po strzele byłego zawodnika z Pniew – Adriana Skrzypka. W 36 minucie wynik spotkania ustalił po indywidualnej, nieprawdopodobnej akcji Gallego. Niespodzianki ostatecznie nie było. GI Malepszy Futsal Leszno pokonało gości z Pniew 4:2 i utrzymało ósme miejsce w tab

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