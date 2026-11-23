Wszystko wydarzyło się w niedzielę, ok. godz. 20:30.

Ogień pojawił się w strefie saun. Pracownicy basenu ewakuowali ok. 60 osób. Na szczęście nikt nie został ranny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Pożar ugasili pracownicy pływalni, jeszcze przed przybyciem strażaków.

Straty oszacowano wstępnie na ok. 50 tys. złotych.

Informujemy, że w dniu 23.11.2026 strefa basenowa oraz siłownia czynne bez zmian, natomiast strefa saun nieczynna do odwołania - poinformował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

Na miejsce pożaru wysłanych zostało pięć zastępów straży pożarnej, z JRG Gostyń oraz OSP Gola i OSP Stary Gostyń.

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