Można powiedzieć, że już I połowa ustawiła cały ten mecz. Gospodarze rozpoczęli świetnie, bo wystarczyły 2 minuty gry, by prowadzili 11:3. Chwilowa dekoncentracja i pewność siebie trochę to zaburzyła. Goście chwilowo się pozbierali i kolejny fragment meczu wygrali 9:3, co spowodowało, że przewaga Polonistów stopniała do dwóch ,,oczek”. Oba zespoły zdobywały wtedy punkty seriami. Kolejna należała do miejscowych, którzy zdobyli 11 punktów bez odpowiedzi rywala. Ostatecznie I kwarta zakończyła się prowadzeniem zespołu trenera Macieja Dudzika 26:17.

Wiele nie zmieniła druga ,,ćwiartka” meczu. Zdrovo Polonia utrzymywała przewagę, a do przerwy schodziła do szatni przy 13-punktowej różnicy.

Po przerwie ta przewaga po trafieniu zza łuku Mitchella oba zespoły dzieliło 21 punktów, którą notowaliśmy zresztą przed ostatnimi 10 minutami spotkania.

Potem zanotowaliśmy najwyższą, bo 27-punktową różnicę, która zdekoncentrowała Polonię. Pojawiło się sporo chaosu, także poprzez wprowadzenie na parkiet zmienników. Starty, niecelne rzuty, pozwoliły nieznacznie gościom odrobić straty, ale cały mecz bez większych problemów wygrał lider tabeli 77:59.

Punkty dla Zdrovo Polonii zdobywali: Bogucki – 21, Kankowski – 12, Fofana – 11, Sitnik i Ryżek po 8, Łałak – 7, Dzierżak – 5, Mitchell – 4, Najder – 1.

Bydgoski Jarmark Świąteczny wystartował! Co za tłumy