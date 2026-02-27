Dni Gostynia 2026

Koncerty gwiazd i lokalnych artystów na torze kartingowym

Główne obchody święta miasta zaplanowano na piątek i sobotę, 15 oraz 16 maja 2026 roku. Wydarzenia będą odbywać się na terenie toru kartingowego, który stanie się centrum lokalnej rozrywki.

Program muzyczny pierwszego dnia otworzą występy Kacpra Blonsky’ego oraz Agnieszki Chylińskiej. Piątkowy wieczór, określany mianem „Tanecznego Piątku”, zwieńczy set w wykonaniu DJ-a Rocky’ego. Sobota upłynie pod znakiem różnorodności gatunkowej. Na scenie pojawią się zespoły Wilki oraz Paktofonika Orkiestra. Zgodnie z tradycją wydarzenia, finał imprezy zaplanowano w klimacie klubowym, za który odpowiedzialny będzie Fat Beat DJ’s Team.

Atrakcje dla całych rodzin

Dni Gostynia to nie tylko koncerty. Przez dwa dni będzie działał lunapark. Powstanie też specjalna strefa dla dzieci i dorosłych. Każdy ma znaleźć coś dla siebie.

Na miejscu pojawi się również strefa gastronomiczna. Będą stoiska z jedzeniem i napojami.

Organizatorem wydarzenia jest Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. Szczegółowy harmonogram godzinowy ma zostać podany bliżej terminu imprezy w mediach społecznościowych i na stronie ośrodka.

